Virtus Bologna sconvolto: il fermo di polizia di Luca Vildoza e la moglie scuote il club

Il cestista della Virtus Bologna Luca Vildoza arrestato insieme alla moglie dopo l’aggressione al personale del 118. La ricostruzione.

Un’ambulanza della Croce Rossa mentre stava circolando lungo i viali di Bologna si è trovata davanti un’auto nera che avrebbe ostacolato la marcia e, secondo quanto si legge su Bologna Today, si sarebbe verificata un’aggressione al personale sanitario. La vicenda è avvenuta nella tarda serata di ieri tra via Calori e viale Silvani con il giocatore della Virtus Bologna Luca Vildoza e sua moglie Milica che sono stati arrestati con l’accusa di lesioni a personale sanitario.

Secondo le ultime ricostruzioni la coppia avrebbe inveito contro l’ambulanza, con il personale sanitario al lavoro per cercare il luogo di un’emergenza. Da quel momento sarebbe arrivata una colluttazione con un’operatrice presa dalla moglie per i capelli e dal collo. Lo stesso Vildoza stava rientrando nella sua abitazione dopo aver preso parte alla partita contro il Monaco, vinta dalla Virtus 77-73, con 8 punti a referto per l’argentino e 3 assist nei 15 minuti giocati. La società ha confermato lo stato di fermo del suo tesserato con la presenza di Vildoza in forte dubbio per la trasferta a Lione

Chi è Luca Vildoza: il play argentino della Virtus Bologna arrestato

Luca Vildoza, 30 anni, protagonista con la Virtus Segafredo Bologna, è un playmaker argentino che possiede un curriculum internazionale di livello in Eurolega con la casacca della Stella Rossa e una parentesi in NBA con i Milwaukee Bucks. La moglie Milica, invece è una pallavolista serba, con cui si è sposato a settembre 2025 dopo un lungo fidanzamento.

Aggressione personale sanitario: duro comunicato contro Vildoza

L’Ausl (Azienda Unità Sanitaria Locale) di Bologna dopo quanto accaduto al termine della partita di Eurolega della Virtus Bologna tramite la direttrice generale dell’azienda sanitaria, Anna Maria Petrini, ha dichiarato: “E’ inaccettabile che ci siano ancora questi fenomeni. E’ inaccettabile che i nostri professionisti sanitari, che lavorano per soccorrere, assistere e curare i cittadini, debbano subite aggressioni sia verbali sia fisiche. Da parte nostra c’è totale condanna. Approfondiremo il caso e faremo le dovute valutazioni”, si legge su Il Resto del Carlino.