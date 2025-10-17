Inter, la verità di Ausilio su Lookman e Koné: perché gli affari sono saltati

Il calciomercato dell’Inter dell’ultima sessione di mercato ha regalato diversi colpi di scena con alcuni affari saltati nelle ultime settimane. Le parole del Ds nerazzurro.

Poco prima del Mondiale per Club, l’Inter ha rinforzato la rosa di Cristian Chivu con gli arrivi di Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria e Luis Henrique dall’Olympique Marsiglia. Mentre i Nerazzurri erano negli States per la prima edizione della competizione americana organizzata dalla FIFA, il tecnico rumeno ha riabbracciato Ange-Yoan Bonny, con l’ex Parma che ha rinforzato il reparto offensivo lasciato vuoto dagli svincolati Marko Arnautovic e Joaquin Correa.

La dirigenza del club di Viale della Liberazione negli ultimi giorni di calciomercato, con il CEO e presidente Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio che hanno migliorato la rosa con gli acquisti di Manuel Akanji dal Manchester City e Andy Diouf dal Lens.

Calciomercato Inter, Ausilio e il punto sulle trattative saltate

Due profili fortemente voluto dall’Inter durante l’ultima sessione di calciomercato sono stati Ademola Lookman e Manu Koné con il club di Viale della Liberazione che ha stanziato un budget da 50 milioni di euro per gli ex Fulham e Borussia Mönchengladbach, con i Percassi e i Friedkin che non hanno voluto privare, rispettivamente, Ivan Juric e Gian Piero Gasperini, di due pezzi pregiati delle rose a loro disposizione.

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ai microfoni de Il Corriere dello Sport, ha spiegato i motivi per cui è saltata la trattativa per Ademola Lookman con l’Atalanta: “Ci abbiamo provato, ritenendo che ci avrebbe consentito di cambiare qualcosa. Ma l’Atalanta è stata irremovibile. La crescita di Pio e Bonny ci ha permesso di cambiare obiettivo e restare fedeli al 3-5-2”.

Dopo aver abbandonato la pista per il nigeriano, la dirigenza meneghina ha deciso di virare su Manu Koné della Roma: “Te l’ho appena detto, siamo tornati a puntare sul 3-5-2. C’è stato un contatto. A un certo punto la Roma ci ha fatto sapere che non se ne faceva nulla. E ci siamo mossi per Diouf”.

Dopo le sconfitte consecutive con Udinese e Juventus, tra Champions League e Serie A, Lautaro Martinez e compagni hanno inanellato cinque vittorie di fila poco prima della sosta per le Nazionali e, in attesa, del big match dello stadio Olimpico contro la Roma.