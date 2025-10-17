Juve, Tudor come Diabolik: lo strano look scatena la rete

Igor Tudor e un look particolare durante l’ultimo allenamento con la Juventus: le immagini dell’allenatore croato scatenano i social.

La Juventus di Igor Tudor è ancora imbattuta in Serie A dopo sei giornate: 3 vittorie e altrettanti pareggi per la squadra allenata dal tecnico croato che vanta anche altre due punti in Champions League con Borussia Dortmund e Villarreal. L’ex Lazio e Marsiglia dovrà ritrovare i tre punti che mancano ormai da più di un mese con la Vecchia Signora reduce dai pareggi di fila con Atalanta, Verona e Milan. Domenica alle 12.30 ci sarà al Sinigaglia l’ostico Como di Cesc Fabregas, nel match valido per la settima giornata del campionato italiano.

Igor Tudor sta studiando la migliore formazione possibile da utilizzare contro i lariani quando mancano due giorni al match e con la conferenza stampa di domani che potrebbe fornire alcuni dettagli sull’undici titolare che scenderà in campo. Nella giornata di ieri, l’allenatore ha diretto la sessione con uno strano look che in poco tempo ha scatenato la rete! Indipendentemente da tutto, social o no, l’obiettivo del club piemontese è quello di tornare subito alla vittoria per non perdere terreno dalle prime della classe, distanti al momento solo tre lunghezze.

Chi è Diabolik: il famoso ladro “che ha ispirato” Tudor

Diabolik è un famoso ladro creato nel 1962 dalle sorelle Giussani e protagonista dell’omonima serie a fumetti pubblicata da Astorina. Mago del travestimento, astuto e capace di sparire nel nulla, è ricercato dall’ispettore Ginko. E Igor Tudor cosa ha a che fare con l’imprendibile criminale? Il tecnico ha guidato la sessione di allenamento di ieri alla Continassa con un passamontagna probabilmente per il freddo a Torino, con tantissimi tifosi che si sono chiesti i motivi della scelta del tecnico croato.

Igor Tudor during today’s training. pic.twitter.com/snUlTOmAqq — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) October 16, 2025

Le reazioni social al nuovo “look” in allenamento

Tra i commenti alcuni tifosi della Juventus si sono scatenati sui social. “Tudor oggi in allenamento con il passamontagna. Finalmente torniamo a rubare”, o ancora c’è anche chi l’ha paragonato a Giacomo del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Alcuni immagini ricreate con Tudor che si tuffa da una barca: “Ma da quando fa immersioni Tudor”.