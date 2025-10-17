Mondiali U20, chi è Maurizio Mariani: l’arbitro italiano della finale

Un fischietto italiano per Argentina-Marocco, la finale del Mondiale Under 20 in Chile. La sfida sarà arbitrata da un italiano: Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia. Saranno italiani anche i due assistenti, Daniele Bindoni e Alberto Tegoni.
La finale si disputerà il prossimo 20 ottobre alle 01:00 ore italiane, in palio c’è il Mondiale Under 20 tra Argentina e Marocco. Ad arbitrarla sarà dunque Maurizio Mariani. Il direttore di gara della sezione di Aprilia aveva arbitrato a maggio scorso anche la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna della scorsa stagione. Gli assistenti di Mariani saranno Daniele Bindoni e Alberto Tegoni.
Chi è Maurizio Mariani: età, carriera, riconoscimenti
Maurizio Mariani, classe 1982, debutta nel 2000 nella categoria esordienti. Inizia ad arbitrare nel Lazio percorrendo varie categorie, fino a raggiungere la Serie D nel 2007 e, due anni dopo, la Lega Pro. Nel 2011-2012 viene promosso in CAN B, debutta in un Gubbio-Ascoli. Nella stagione successiva fa il sul esordio in Serie A, nel gennaio 2013, in occasione di Chievo-Atalanta. Nel luglio 2015 viene promosso definitivamente in Serie A.
Dopo un ottimo lavoro svolto in terra nazionale, nel 2018 viene inserito nella lista degli arbitri internazionali FIFA a partire dall’anno successivo. Nel 2020 dirige il suo primo Milan-Inter, nel 2021 entra nella lista dei VAR della FIFA. Viene selezionato dalla FIFA, nel 2023, per gli Europei U21. Nello stesso anno vola negli Emirati Arabi per dirigere la sfida di campionato tra l’Al Nasr e l’Al Ain. Nel 2024 viene promosso dalla Uefa nella categoria Elite. Nel maggio scorso, infine, dirige la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna prima di questo nuovo, grande traguardo, la finale del Mondiale U20.
Serie A, le designazioni della 7a giornata
LECCE – SASSUOLO Sabato 18/10 h.15.00
CREZZINI
COSTANZO – PASSERI
IV: SACCHI J.L.
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GHERSINI
PISA – H. VERONA Sabato 18/10 h. 15.00
GUIDA
PERETTI – PERROTTI
IV: ALLEGRETTA
VAR: DI PAOLO
AVAR: PATERNA
TORINO – NAPOLI Sabato 18/10 h. 18.00
MARCENARO
SCATRAGLI – CECCON
IV: TREMOLADA
VAR: DOVERI
AVAR: MAGGIONI
Roma-Inter a Massa, Ayroldi per la Juventus
ROMA – INTER Sabato 18/10 h. 20.45
MASSA
MELI – CECCONI
IV: FELICIANI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: ABISSO
COMO – JUVENTUS h. 12.30
AYROLDI
DI GIOIA – CAVALLINA
IV: ZUFFERLI
VAR: MARESCA
AVAR: LA PENNA
CAGLIARI – BOLOGNA h. 15.00
MARCHETTI
DI MONTE – BELSANTI
IV: TURRINI
VAR: GHERSINI
AVAR: DOVERI
GENOA – PARMA h. 15.00
SOZZA
DEI GIUDICI – MOKHTAR
IV: PAIRETTO
VAR: MARINI
AVAR: PRONTERA
Milan-Fiorentina a Marinelli. Mariani oltreoceano
ATALANTA – LAZIO h. 18.00
COLLU
ROSSI L. – POLITI
IV: COLOMBO
VAR: GARIGLIO
AVAR: MERAVIGLIA
MILAN – FIORENTINA h. 20.45
MARINELLI (foto)
MONDIN – BAHRI
IV: ARENA
VAR: ABISSO
AVAR: DI PAOLO
CREMONESE – UDINESE Lunedì 20/10 h. 20.45
FABBRI
BARONE – BIFFI
IV: ZANOTTI
VAR: LA PENNA
AVAR: MARINI