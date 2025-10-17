Mondiali U20, chi è Maurizio Mariani: l’arbitro italiano della finale

Un fischietto italiano per Argentina-Marocco, la finale del Mondiale Under 20 in Chile. La sfida sarà arbitrata da un italiano: Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia. Saranno italiani anche i due assistenti, Daniele Bindoni e Alberto Tegoni.

La finale si disputerà il prossimo 20 ottobre alle 01:00 ore italiane, in palio c’è il Mondiale Under 20 tra Argentina e Marocco. Ad arbitrarla sarà dunque Maurizio Mariani. Il direttore di gara della sezione di Aprilia aveva arbitrato a maggio scorso anche la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna della scorsa stagione. Gli assistenti di Mariani saranno Daniele Bindoni e Alberto Tegoni.

Chi è Maurizio Mariani: età, carriera, riconoscimenti

Maurizio Mariani, classe 1982, debutta nel 2000 nella categoria esordienti. Inizia ad arbitrare nel Lazio percorrendo varie categorie, fino a raggiungere la Serie D nel 2007 e, due anni dopo, la Lega Pro. Nel 2011-2012 viene promosso in CAN B, debutta in un Gubbio-Ascoli. Nella stagione successiva fa il sul esordio in Serie A, nel gennaio 2013, in occasione di Chievo-Atalanta. Nel luglio 2015 viene promosso definitivamente in Serie A.

Dopo un ottimo lavoro svolto in terra nazionale, nel 2018 viene inserito nella lista degli arbitri internazionali FIFA a partire dall’anno successivo. Nel 2020 dirige il suo primo Milan-Inter, nel 2021 entra nella lista dei VAR della FIFA. Viene selezionato dalla FIFA, nel 2023, per gli Europei U21. Nello stesso anno vola negli Emirati Arabi per dirigere la sfida di campionato tra l’Al Nasr e l’Al Ain. Nel 2024 viene promosso dalla Uefa nella categoria Elite. Nel maggio scorso, infine, dirige la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna prima di questo nuovo, grande traguardo, la finale del Mondiale U20.

Serie A, le designazioni della 7a giornata

LECCE – SASSUOLO Sabato 18/10 h.15.00

CREZZINI

COSTANZO – PASSERI

IV: SACCHI J.L.

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GHERSINI

PISA – H. VERONA Sabato 18/10 h. 15.00

GUIDA

PERETTI – PERROTTI

IV: ALLEGRETTA

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA

TORINO – NAPOLI Sabato 18/10 h. 18.00

MARCENARO

SCATRAGLI – CECCON

IV: TREMOLADA

VAR: DOVERI

AVAR: MAGGIONI

Roma-Inter a Massa, Ayroldi per la Juventus

ROMA – INTER Sabato 18/10 h. 20.45

MASSA

MELI – CECCONI

IV: FELICIANI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: ABISSO

COMO – JUVENTUS h. 12.30

AYROLDI

DI GIOIA – CAVALLINA

IV: ZUFFERLI

VAR: MARESCA

AVAR: LA PENNA

CAGLIARI – BOLOGNA h. 15.00

MARCHETTI

DI MONTE – BELSANTI

IV: TURRINI

VAR: GHERSINI

AVAR: DOVERI

GENOA – PARMA h. 15.00

SOZZA

DEI GIUDICI – MOKHTAR

IV: PAIRETTO

VAR: MARINI

AVAR: PRONTERA

Milan-Fiorentina a Marinelli. Mariani oltreoceano

ATALANTA – LAZIO h. 18.00

COLLU

ROSSI L. – POLITI

IV: COLOMBO

VAR: GARIGLIO

AVAR: MERAVIGLIA

MILAN – FIORENTINA h. 20.45

MARINELLI (foto)

MONDIN – BAHRI

IV: ARENA

VAR: ABISSO

AVAR: DI PAOLO

CREMONESE – UDINESE Lunedì 20/10 h. 20.45

FABBRI

BARONE – BIFFI

IV: ZANOTTI

VAR: LA PENNA

AVAR: MARINI