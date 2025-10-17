Napoli, design da paura: in un trailer da brividi svelata la nuova maglia per Halloween – VIDEO

Una tradizione che non smette di fermarsi il Napoli e la divisa di Halloween. Anche quest’anno e dopo un anno di assenza gli azzurri hanno prodotto una casacca strepitosa in pieno tema con la festività.

Come sempre accaduto in casa Napoli nelle ultime stagioni anche quest’anno gli azzurri avranno una divisa a tema Halloween. Le divise del Napoli sono diventate sempre più iconiche nelle ultime stagioni, tra divise mimetiche ma non solo, tante infatti quelle a tema festività. Tra queste quelle a tema Halloween, e anche quest’anno gli azzurri hanno confermato questa tendenza. Una maglia lanciata in collaborazione con EA7 come sempre successo dal 2023 in poi. Il nuovo kit rappresenta un’evoluzione concettuale proprio di quella, per esplorare ancora più a fondo il legame tra sport, spiritualità e cultura popolare. Il design è dominato da uno scheletro centrale che simboleggia il rapporto eterno tra vivi e morti.

Napoli, ecco la maglia Halloween: il comunicato

Con un comunicato sul proprio sito il Napoli ha annunciato anche per quest’anno la maglia dedicata ad Halloween. La nuova casacca viene descritta così: “Lo scheletro diventa così l’elemento di connessione tra il culto partenopeo dei defunti e l’immaginario contemporaneo di Halloween, festa ormai diffusa a livello globale e reinterpretata in chiave napoletana. Ai lati e sul fondo, un bosco crepuscolare popolato da pipistrelli in volo evoca un’atmosfera gotica che si fonde con l’anima mistica della città. La maglia vuole essere un omaggio alla pietas popolare e alla forza invisibile delle tradizioni che resistono al tempo, un incontro tra passato e presente, tra identità e mistero. La maglia gara Halloween 2025 sarà prodotta in edizione speciale, con font dedicato per nomi e numerazioni e accompagnata da una gymsack che riprende la texture crepuscolare della maglia“.

Ecco la divisa:

Feel the shadows

Hear the children

Wear the kit Halloween Kit 25-26 available now 👉 https://t.co/zIByDA9Cf9 💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/m9wq7W7dL5 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 17, 2025

Dove trovarla

Non soltanto la versione standard, della nuova divisa sarà disponibile infatti disponibile anche il Kit Junior, pensato per i tifosi più piccoli. Entrambi potranno essere acquistati nei negozi diretti SSC Napoli (Via Calabritto, Piazza San Domenico, Stazione Centrale e Centro Commerciale Campania), sullo store ufficiale del Napoli e presso i dealer autorizzati e su Amazon. Le nuove casacche sono disponibili a questi prezzi, 170 euro per la versione per gli adulti e 54 per quella per i bambini. 30 euro poi costerà il cappello, la Gym Sack invece 25.