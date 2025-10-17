Padova, è fatta per il Papu Gomez: c’è la data del rientro in campo

Il suo ritorno è sempre più vicino: il Papu Gomez è pronto a tornare in campo dopo la squalifica per doping che lo ha allontanato dal calcio giocato. La risalita dagli abissi, il calciatore argentino è pronto ora a tuffarsi nell’esperienza con la maglia del Padova.

Papu Gomez pronto al rientro: ecco quando

Sul calendario c’è una data precisa: 26 ottobre 2025. E’ lì che sarà attesa la prima convocazione del Papu Gomez per la partita del Padova contro la Juve Stabia. Per lui sarà la quarta maglia che vestirà in Italia. Pietro Lo Monaco lo portò al Catania dal San Lorenzo, con gli etnei giocò 111 presenze in 18 reti. Tornò poi in Italia per vestire la maglia dell’Atalanta, il resto è storia: fu uno dei simboli dell’epopea della Dea.

Tanti gol e assist, un apporto tecnico-tattico importante alla causa del club orobico in un’esperienza incredibile che ha portato la società bergamasca tra le big italiane. Il tutto prima della lite con Gian Piero Gasperini. La terza maglia vestita fu quella del Monza, adesso ecco la nuova sfida con il Padova per dimenticare gli ultimi due anni e tornare a fare magie.

Formalizzato l’accordo con il Papu Gomez: siglato un contratto che lo legherà al Calcio Padova fino al 30 giugno 2027. Il giocatore, a seguito della sentenza della Commissione Spagnola Antidoping, comunicata dalla Fifa tramite la Figc il 20 ottobre 2023, non potrà allenarsi con il gruppo squadra fino al 19 agosto 2025 e provvederà pertanto ad allenarsi in maniera autonoma.

Alejandro Darío Gómez, conosciuto come Papu Gómez nasce a Buenos Aires il 15 febbraio 1988 ed è centrocampista o attaccante argentino di 167 cm. Con la nazionale argentina è diventato campione del mondo nel 2022 e campione del Sud America nel 2021. In carriera, inoltre, ha vinto un’Europa League (2022/2023) e Uefa-Conmebol Club Challenge (2023) con il Siviglia, una Coppa Sudamericana (2007) e una Coppa Suruga Bank (2008) con l’Arsenal di Sarandi. In Serie A è stato miglior assistman nella stagione 2019/2020 ed è il 4° miglior assistman della storia della Serie A.