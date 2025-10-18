È uno dei borghi più belli d’Italia, ma lo conoscono in pochi: è il più amato da Elodie e Iannone

Capita spesso che un VIP voglia ritagliarsi un momento di tranquillità e se quel VIP si chiama Elodie, allora un periodo di relax è d’obbligo.

L’Italia custodisce un patrimonio di inestimabile valore, disseminato in migliaia di piccoli borghi che punteggiano il territorio dal Nord al Sud. Se ne contano oltre 5.500, veri scrigni di arte, cultura e tradizioni che conservano l’anima autentica del Paese. Molti di questi centri storici risalgono al Medioevo e offrono panorami mozzafiato, architetture in pietra, chiese affrescate e antiche dimore che sembrano sospese nel tempo. Sono luoghi dove la vita scorre ancora a misura d’uomo, lontano dal frastuono delle metropoli, ma ricchi di fascino e storia. Negli ultimi anni il turismo lento e sostenibile ha riscoperto questi angoli d’Italia, dando nuova linfa a realtà che rischiavano lo spopolamento. L’associazione “I Borghi più belli d’Italia” conta oggi oltre 360 comuni certificati, e il valore economico generato dal turismo in queste località ha superato i 5 miliardi di euro annui.

L’arte, la gastronomia, i panorami e la possibilità di vivere esperienze autentiche attirano non solo viaggiatori italiani, ma anche turisti stranieri e personaggi dello spettacolo. Sempre più spesso, infatti, i borghi diventano rifugio e ispirazione per star nazionali e internazionali. Tra gli ospiti illustri che amano perdersi tra le stradine acciottolate o affacciarsi sui laghi del Nord, spiccano nomi come Chiara Ferragni, Michelle Hunziker, Belen Rodriguez e Max Pezzali. E non mancano le incursioni di star d’oltreoceano: Johnny Depp, Charlize Theron, Madonna e Michelle Obama hanno scelto l’Italia più autentica per le loro fughe lontane dai riflettori. L’ultimo caso è quello di Elodie, icona pop della musica italiana, che insieme al compagno Andrea Iannone ha trascorso qualche giorno tra Montisola e le colline della Franciacorta, confermando come i borghi italiani siano ormai sinonimo di esclusività e bellezza.

Elodie e Iannone, una fuga romantica tra Montisola e le cantine della Franciacorta

La voce di Elodie, una delle più amate della scena pop italiana, è risuonata anche sul lago d’Iseo, dove la cantante ha vissuto una breve ma intensa vacanza insieme al fidanzato Andrea Iannone, ex pilota di MotoGP e oggi volto noto del mondo Superbike. I due sono stati avvistati tra i borghi più suggestivi del Sebino, a partire da Montisola, il celebre isolotto lacustre bresciano inserito tra i Borghi più belli d’Italia. La coppia ha trascorso due giorni di relax tra acque tranquille, specialità locali e panorami mozzafiato. Immancabile la sosta al ristorante La Foresta di Peschiera Maraglio, dove i due si sono lasciati immortalare in un selfie insieme ai gestori del locale. Tra un pranzo vista lago e una passeggiata tra i vicoli dell’isola, Elodie ha condiviso sui social immagini che sembrano una cartolina: tramonti dorati, risate, vino e la serenità di un luogo che incarna l’essenza del romanticismo italiano.

Il viaggio è poi proseguito nella vicina Franciacorta, terra di bollicine e rinomate cantine. Qui Elodie e Iannone hanno visitato la tenuta Ca’ del Bosco a Erbusco, e si sono fermati per un pranzo all’osteria Quattro Rose di Rovato, celebre per la cucina tradizionale e l’atmosfera intima. Le immagini condivise dalla cantante mostrano sorrisi e brindisi con gli amici, ma anche passeggiate tra le vigne e momenti di pura semplicità. Una fuga d’amore che ha riacceso i riflettori sul fascino discreto del Bresciano, sempre più meta privilegiata per artisti e celebrità in cerca di autenticità. Dal successo internazionale di The Floating Piers di Christo nel 2016, il lago d’Iseo ha visto crescere il suo richiamo turistico fino a superare il milione di presenze nel 2024: un record che racconta non solo la bellezza del luogo, ma anche la capacità dei borghi italiani di reinventarsi come scenari ideali per chi cerca emozioni vere — tra storia, natura e amore.