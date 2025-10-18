F1, Verstappen domina la sprint: Ferrari lontane e disastro McLaren

E’ Max Verstappen su Red Bull a vincere la gara Sprint race del Gp di Austin in Texas. Un successo importante per Verstappen che guadagna ulteriore terreno sulle McLaren, out entrambe.

Max Verstappen vince la Sprint race del Gp di Austin. L’olandese della Red Bull ha preceduto al traguardo la Mercedes di George Russell e la Williams di Carlos Sainz. Quarto posto per la Ferrari di Lewis Hamilton, quinta quella di Charles Leclerc. Subito fuori per un incidente alla partenza Lando Norris e Oscar Piastri coinvolti in un scontro con Hulkenberg. Verstappen trionfa quindi nel diciannovesimo appuntamento del mondiale di F1 in programma sul circuito di Austin, e si rilancia ulteriormente nella corsa al titolo. Il pilota olandese della Red Bull capitalizza la pole position e regola George Russell (Mercedes) dopo anche un breve ma intenso corpo a corpo.

Verstappen vince la Sprint: McLaren flop

La Sprint Race del GP di Austin ha avuto un inizio pirotecnico ma anche disastroso per le McLaren. Le vetture di Oscar Piastri e Lando Norris sono finite infatti immediatamente ko dopo un contatto su cui si è trovato coinvolto Nico Hulkenberg. Il pilota Sauber è diventato oggetto degli insulti della dirigenza e della scuderia papaya, anche se il tedesco ha respinto ogni responsabilità nell’accaduto. E pure i piloti McLaren non hanno saputo fornire un quadro chiaro su chi abbia tamponato realmente. Andrea Stella, team principal della McLaren, non ha avuto dubbi nell’indicare Hulkenberg come il colpevole riferendosi così a lui e ai piloti esperti: “Dovrebbero garantire di non arrecare danni ai rivali e poi proseguire con la loro gara“.

In classifica Oscar Piastri, dopo la Sprint Race di oggi ad Austin in Texas, nel Gran Premio degli Stati Uniti, è al comando con 336 punti, inseguito dal compagno di team Lando Norris a 314 punti. Max Verstappen ha conquistato 8 punti per la vittoria ed è a 281 ora in classifica. Domani, proverà a recuperare altro terreno nel Gran Premio con l’obiettivo finale di centrare un clamorosa rimonta e vincere il Mondiale.

Il commento di Verstappen

Max Verstappen ha commentato così il successo nella Sprint Race: “La partenza è stata buona, poi c’è stata la safety car. Ci sono voluti un po’ di giri per avere un buon passo, dobbiamo capire cosa sia successo. Ma abbiamo vinto ed è la cosa più importante. Cosa non andava con il posteriore? Dobbiamo guardare, abbiamo delle idee su cosa possiamo fare e speriamo che le cose vadano un po’ meglio domani“.

Verstappen centra anche la pole

Dopo il successo nella Sprint race, Max Verstappen ha centrato anche la pole per il Gp di Austin. Il tutto nonostante non sia riuscito a effettuare un secondo tentativo prendendo bandiera a scacchi, Verstappen batte comunque Norris e Leclerc di quasi tre decimi. Hamilton chiude 5° (+0.402) alle spalle di Russell, poi Piastri e Kimi Antonelli.