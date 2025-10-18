Jeonbuk campione della Corea del Sud con 5 turni d’anticipo: decisivo un italiano

Lo Jeonbuk Hyundai Motors è campione della Corea del Sud per la decima volta: dominato il campionato e +16 sulla seconda a 5 giornate dal termine. Super stagione per il bomber italiano Andrea Compagno.

Dopo quattro anni, lo Jeonbuk Hyundai Motors ha riconquistato il suo posto al vertice del calcio coreano, aggiudicandosi il titolo della K League 1 con cinque giornate d’anticipo grazie a una netta vittoria per 2-0 contro il Suwon FC. Una stagione importante per i Greens che può chiudersi al meglio con il più classico dei Doblete Nazionale. In programma la finale della Korea Cup contro il Gwangju.

Chi è Andrea Compagno, attaccante dello Jeonbuk

Andrea Compagno lo scorso febbraio ha firmato un contratto biennale con lo Jeonbuk Hyundai Motors. Parliamo di un club coreano della prima divisione. Esploso calcisticamente lontano dall’Italia, si è affermato al Craiova prima e allo Steaua Bucarest poi. In Romania 116 presenze e 46 marcature, mentre la scorsa stagione ha giocato in Cina, nello Tianjin Jinmen Tiger, con cui ha messo a segno 19 reti in 29 presenze.

Dopo essere arrivato al decimo posto nell’ultimo campionato di K League, grazie anche all’arrivo del possente bomber italiano, ha dimenticato un’annata difficile, in termine di risultati, laureandosi, campione della Corea del Sud con cinque giornate d’anticipo visto il netto vantaggio di 16 punti sulla seconda.

🏆💚 GUS POYET’S GREEN REVIVAL! Jeonbuk Hyundai are K League Champions 2025 — sealing their 10th title and first in 4 years after a 2–0 win over Suwon FC! 🌟 🔥 Match Recap

⚽ 1’ Compagno header gives Jeonbuk an instant lead

⚽ 61’ Thiago penalty seals it after VAR handball… pic.twitter.com/7V1wXHdRhp — Han June Football-Asian.com (@holazuni) October 18, 2025

Attaccante classe 1996 nativo di Palermo, è cresciuto calcisticamente nel Settore Giovanile del Catania e del Torino. Ha giocato in Serie D con le maglie di Borgosesia e Nuorese, prima di sposare il progetto del Tre Fiori, società calcistica sammarinese.

33 presenze complessive tra K League, Korea Cup e AFC Champions League Two impreziosite da 18 gol stagionali, di cui 13 nel massimo campionato coreano. Da segnalare anche la rete che ha aperto le marcature nel match vinto 2-0 contro il Suwon FC, che ha regalato il titolo alla squadra allenata dal tecnico uruguaiano Gustavo Poyet. Un’impresa storica che ha consentito allo Jeonbuk Hyundai, di diventare il primo club in assoluto ad aver vinto il campionato per dieci volte.