Marc Marquez, notizia terribile: è gravissimo

Marc Marquez sta vivendo un finale di stagione veramente molto duro e difficile, e in tal senso arrivano altre conferme.

Marc Marquez è un pilota semplicemente straordinario, che nel 2025 è finalmente riuscito a conquistare il nono mondiale della sua carriera. Il pilota spagnolo ha dominato il campionato, e meritato di ritrovare un successo che mancava dal 2019.

Dopo un grave infortunio avvenuto a Jerez de la Frontera nel 2020, è iniziato un autentico calvario che ha reso la vita e la carriera del fuoriclasse iberico nettamente più difficile rispetto al passato, proprio per questa ragione il trionfo agguantato nelle ultime settimane ha ancora più valore di quello che invece avrebbe avuto senza la rottura dell’omero destro e tutto ciò che ha causato successivamente.

Dopo un contatto innescato dall’Aprilia di Marco Bezzecchi, però, purtroppo Marquez si è fatto nuovamente male: e non è la notizia peggiore.

Marc Marquez, brutte notizie: di cosa si tratta

Marc Marquez non ci sarà sicuramente a Philipp Island, e forse neanche nelle prossimegare. Il contatto con Marco Bezzecchi ha scatenato un infortunio più grave del previsto, tant’è vero che il campione del mondo in carica presenta sul suo corpo la frattura del coracoide e la lesione ai legamenti della spalla destra. L’incidente dell’Indonesia ha costretto Marquez a essere sottoposto a chirurgia medica a inizio settimana.

Benché all’inizio era stato deciso di avviare un percorso di recupero attraverso una terapia conservativa, quest’ultima non ha ottenuto i risultati sperati, e così i dottori hanno deciso di operarlo. A riguardo di quello che sta accadendo a Marquez, il dottor Angelo Charte, responsabile medico della MotoGP, intervistato da DAZN Spagna ha ricordato che durante la visita effettuata presso la Clinica Ruber Internacional di Madrid ildottor Roger de Ona e il suo team hanno ritenuto la situazione instabile. Questo li ha portati a decidere di fissarla meglio. E così, Marquez ha iniziato un periodo di riposo.

Dopodiché, quando i dottori lo riterranno opportuno, potrà iniziare il percorso di recupero. Ma non è tutto. A riguardo, infatti, il medico ha anche avvertito che “tornare per la gara del Portogallo lo vedo piuttosto complicato, perché si tratta di un infortunio che, se non dovresse essere trattato con calma, potrebbe avere conseguenze”. Ad oggi, quindi, per evitare di compromettere ulteriormente la situazione di Marquez, è stato deciso di posticipare il rientro a Valencia. Se non per la corsa direttamente, quantomeno per il test immediatamente successivo del 18 novembre 2025.