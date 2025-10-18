Napoli, doppia tegola in extremis per Conte: due top indisponibili contro il Torino

Non arrivano buone notizie in casa Napoli a pochi minuti dal match contro il Torino. Antonio Conte deve infatti rinunciare a due top player della sua squadra per il match contro i granata.

Pessime notizie per Antonio Conte e per il Napoli che a pochi minuti dall’inizio della gara contro il Torino perde due top player offensivi. Antonio Conte non potrà contare su due delle sue stelle. Le assenze già certe di Lobotka e Rrahmani con Politano costretto alla panchina già condizionavano le scelte di Antonio Conte che ha dovuto stravolgere il suo assetto tattico per la gara contro la banda Baroni. Due ulteriori colpi alla rosa di un Napoli già incerottato per questa gara. Conte infatti non ha a disposizione Scott McTominay e Rasmus Hojlund reduci dalle nazionali con cui si sono infortunati.

Conte per McTominay e Hojlund

A pochi minuti dalla gara contro il Torino, il Napoli ha diramato una nota comunicando le assenze di Rasmus Hojlund e Scott McTominay per la gara contro i granata: “Scott McTominay e Rasmus Hojlund non saranno disponibili per il match di oggi. Per McTominay trauma contusivo alla caviglia sinistra. Per Hojlund affaticamento muscolare alla coscia sinistra”. Queste le condizioni dei due calciatori annunciate dalla società azzurra che anche in vista dei prossimi impegni con PSV e Inter ha deciso di non rischiare i due calciatori.

Due assenze che lasciano quindi il Napoli senza due perni fondamentali della squadra e che hanno obbligato Antonio Conte a stravolgere la formazione. Queste le scelte del tecnico napoletano: (4-3-3): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Beukema, Olivera; Anguissa, Gilmour, De Bruyne; Neres, Lucca, Spinazzola. Fiducia quindi a Olivera in difesa con Spinazzola qualche metro più avanti. In attacco tocca a Lucca sostituire Rasmus Hojlund.

Napoli, le parole di Manna

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Torino. Ha parlato così di McTominay e Hojlund: “Giochiamo tante partite, ne abbiamo una di Champions con il PSV ed è inutile correre rischi soprattutto per Rasmus che ha un affaticamento muscolare. Scott ha preso un colpo, abbiamo deciso di comune accordo di preservarli“. Così sulla costruzione della rosa azzurra: “Certo, la costruzione della rosa è andata in quella direzione soprattutto quando abbiamo capito che era dura lasciare fuori uno dei quattro centrocampisti che sono di grande qualità. Ci sono giocatori che hanno trovato meno spazio, ma la stagione è molto lunga e siamo tranquilli. Dobbiamo dare continuità e ripartire da dove abbiamo lasciato“.

Sulle condizioni di Romelu Lukaku: “L’ultimo periodo non è stato facile per Romelu, sta terminando l’iter riabilitativo in Belgio. Dovrebbe tornare in Italia nelle prossime settimane, se non questa la prossima, non lo abbiamo voluto forzare visto quello che ha dovuto passare e bisogna essere cauti perché è stato un infortunio importante. Lo aspettiamo, per noi è un leader, il nostro centravanti. Lo abbiamo sostituito ma Romelu è Romelu“.