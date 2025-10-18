Paola Egonu, appello drammatico: “Non riesco a vivere senza”

Paola Egonu spiazza tutti con una confessione toccante, le sue parole hanno commosso tifosi e addetti ai lavori.

Paola Egonu non è solo una delle pallavoliste più forti del mondo, ma anche una delle figure più autentiche e sincere del panorama sportivo italiano. La sua forza non si misura soltanto in centimetri sopra la rete o nella potenza delle sue schiacciate.

La forza della Egonu sta anche nella capacità di mostrarsi per quella che è: una ragazza vera, passionale, capace di emozionare dentro e fuori dal campo. E stavolta, infatti, non è stata una prodezza sportiva a far parlare di lei, ma una confessione che ha toccato il cuore di chi ama la pallavolo e la segue da anni.

Paola Egonu senza veli

Negli ultimi giorni, Egonu ha partecipato a una speciale intervista doppia insieme a Monica De Gennaro, la sua storica compagna di squadra e amica di una vita. Le due hanno condiviso momenti indelebili con la maglia dell’Italia, trionfi e delusioni, gioie e lacrime. Un legame nato in palestra e diventato qualcosa di molto più profondo, una complicità che è andata oltre la semplice intesa sportiva. Però, questa volta, l’atmosfera era diversa. C’era un velo di malinconia che aleggiava nelle loro parole, perché, per la prima volta, le loro strade si stanno davvero separando.

Monica De Gennaro, infatti, ha deciso di appendere le ginocchiere al chiodo. A 37 anni, la leggendaria libero azzurra ha annunciato il suo ritiro, lasciando un vuoto enorme non solo nel campo, ma anche nel cuore di chi ha avuto la fortuna di giocare al suo fianco. E Paola Egonu, senza nascondere l’emozione, ha voluto dedicarle parole che raccontano meglio di qualsiasi statistica il valore umano di questo rapporto. “Non riesco a vivere senza di lei…”, ha detto con un sorriso che tradiva commozione e affetto sinceri.

Una frase che ha colpito tutti, perché dietro quella dichiarazione si percepisce quanto De Gennaro sia stata più di una semplice compagna di squadra. Per Egonu, Monica è stata una guida, un punto di riferimento costante, una presenza stabile nei momenti di pressione e difficoltà. In un mondo competitivo e spesso spietato come quello dello sport, trovare un’amicizia così autentica è raro. E la verità è che chi ha vissuto la pallavolo azzurra negli ultimi anni sa bene quanto il legame tra loro due sia stato fondamentale anche per i successi del gruppo.

Non è un caso che le parole di Paola abbiano fatto il giro dei social in poche ore, raccogliendo l’affetto dei tifosi e il rispetto degli addetti ai lavori. Tutti hanno percepito la sincerità di quel “non posso vivere senza”, che non è una semplice frase di circostanza, ma la testimonianza di un rapporto umano che continuerà anche oltre la fine delle partite e delle convocazioni.

Ora, mentre De Gennaro si gode una meritata pausa dopo una carriera straordinaria, Egonu dovrà abituarsi a un nuovo equilibrio in nazionale, senza la sua amica di sempre accanto. Ma, conoscendola, c’è da scommettere che trasformerà anche questa mancanza in energia positiva. Perché, in fondo, l’eredità di Monica non si cancella: resta nel cuore di chi l’ha vissuta, e Paola, senza ombra di dubbio, ne porterà sempre un pezzo con sé.