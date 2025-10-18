Ranking ATP, cambia tutto: ora Sinner e Alcaraz tremano

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono i giocatori più affermati del momento, ma presto potrebbe incredibilmente cambiare tutto.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono due giocatori davvero pieni di talento e assolutamente eccezionali. Grazie ai risultati che hanno ottenuto fino a questo momento nel corso della loro carriera, sono celebrati in lungo e in largo dal punto di vista delle prestazioni, dei risultati e del carisma che ogni volta sono capaci di dimostrare sul quadrato di gioco.

Al momento non sembra esserci davvero nessuno in grado di contrastarli direttamente, anche se va ricordato che non sono invincibili.

Nessuno è imbattibile, parliamo sempre e comunque di esseri umani, qundi pure l’italiano e lo spagnolo possono essere contrastati in tutti i modi e in qualsiasi momento. E infatti, adesso pare proprio che qualcuno l’abbia capito, e senza paura abbia deciso di sfidarli, cercando di togliere anche meno certezze possibili a entrambi.

Sinner e Alcaraz non sono invincibili: chi ne è sicuro

Come abbiamo già detto, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non sono assolutamente irraggiungibili. Il primo a pensarla così è certamente Taylor Fritz, giocatore di grande talento che punta fortemente a raggiungere il duo di testa del tennis mondiale, anche se sa perfettamente che non sarà una missione semplice da completare.

In ogni caso, gli stessi giocatori a cui stiamo facendo riferimento sono stati nominati dallo stesso Fritz, che come riportato da Tennis World Italia ha dichiarato di recente che attualmente ha molte più possibilità rispetto al recente passato di conquistare almeno un torneo del Grande Slam, qualcosa che per il momento è sembrata essere pura utopia per qualsiasi tennista che non si chiami Sinner o Alcaraz, specialmente nel 2025: “Sento che il Grande Slam può arrivare da un momento all’altro. Si tratta semplicemente di far sì che tutto si allinei durante quelle due settimane. Il mio livello è alto quando gioco il mio miglior tennis. Ho solo bisogno di incastrare quelle due settimane”.

Ciò che secondo lu irende difficile tutto quanto, anche solamente dal punto di vista delle prestazioni, riguarda il calendario, che secondo lui è estremamente fitto. I tennisti devono scegliere anche i tornei esibizione, quindi quelli che non hanno valenza per la classifica ATP, ma in ogni caso Fritz trova divertenti anche questi, quando le date lo permettono. Il messaggio di Fritz appare davvero molto chiaro. A quanto pare, è sicuro di poter vincere almeno un torneo Major. In questo senso, il 2026 si fa veramente infuocato.