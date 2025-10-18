Torino-Napoli, un grande ex punisce Conte: esulta Baroni

Termina 1-0 a favore del Torino la sfida dello Stadio Olimpico Grande Torino tra i granata e il Napoli. A decidere il match il gol di un grande ex azzurro protagonista degli ultimi due scudetti.

Giovanni Simeone è il volto del Sabato di Serie A. L’attaccante ex Napoli, segna contro la sua ex squadra e decide la gara dello Stadio Olimpico Grande Torino. Un gol pesante e decisivo che regala 3 punti a Baroni, ora a 8 in classifica e ferma a 15 gli azzurri. Un match equilibrato con il Napoli che fatica però ad ingranare. Decisive le assenze di Rrahmani, Lobotka, McTominay e Hojlund oltre il lungodegente Lukaku. Torino che come contro la Roma colpisce con il Cholito e non molla fino alla fine portandosi così a casa 3 punti fondamentali. Azzurri che si illudono nel finale ma la rete di Noa Lang, viene annullata per fuorigioco.

Torino-Napoli, la cronaca del match

Partenza lenta per entrambe. Primo giallo per gli azzurri al 10′. Fallo di Juan Jesus su Casadei. Al 15′ Vlasic fa tremare il Napoli. Il capitano granata si allarga e calcia con il sinistro in diagonale colpendo il palo interno. Occasione clamorosa per i granata. Due minuti e risponde De Bruyne. Punizione velenosa del Belga, parata in due tempi di Anguissa. Tra il 21′ e il 23′ il Napoli ci prova due volte, prima con Lucca poi con De Bruyne ma il gol non arriva. Al 26′ è poi Olivera di tacco a provarci senza segnare. 6 minuti ed è allora il Torino a passare. Simeone sfrutta un errore di Gilmour per prendere il tempo a Milinkovic Savic e depositare il pallone in rete. Il Cholito non esulta e chiede scusa ai suoi ex tifosi. 3 minuti e i granata sfiorano il 2-0. Simeone serve Pedersen che sbaglia però a tu per tu con Milinkovic Savic. Al 43′ a provarci è Anguissa. Sponda di Spinazzola per il centrocampista, Asllani salva tutto.

In avvio di ripresa ci prova subito il Napoli con Anguissa senza trovare il gol. Ancora azzurri al 52′ questa volta è Spinazzola a provarci senza trovare il gol. Napoli che spinge ma non passa. Al 60′ primi cambi. Fuori Juan Jesus e Olivera. Dentro Lang e Buongiorno. Baroni mette Ngonge per Simeone. Il Napoli si scuote e tra il 66′ e il 68′ ci prova con Neres e De Bruyne ma senza segnare. Azzurri che chiudono in attacco. Al 83′ Coco salva sulla linea il cross di Spinazzola. Azzurri che pareggiano al 94′ con Lang che esulta togliendosi la maglia. Il calciatore viene ammonito e la rete annullata con ausilio VAR per fuorigioco. Finisce 1-0 per il Torino, secondo ko per il Napoli.