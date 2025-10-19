Atalanta-Lazio, pareggio senza gol. Protagonista Provedel

Una grande prestazione di Ivan Provedel ferma l’Atalanta che impatta 0-0 in casa contro la Lazio nella 7^ giornata di Serie A. La Dea a lunghi tratti domina la gara fermata solo da Gila e Provedel.

Termina 0-0 la sfida della New Balance Arena tra Atalanta e Lazio. Una gara gestita per lunghi tratti dalla Dea che non riesce però a superare il muro della Lazio e di Ivan Provedel che porta così a casa un punto salendo a 8 in classifica. Sale invece a 11 la Dea di Ivan Juric a -4 dalla vetta in attesa del Milan. Juric esclude Zalewski dal 1′, al suo posto Bernasconi. In attacco solo panchina per Krstovic. Tridente con Lookman e Sulemana alle spalle di Charles De Ketelaere. In mezzo Pasalic, dalla panchina De Roon. Nella Lazio sorpresa Zaccagni con Cancellieri e Dia. Pedro in panchina. Titolare Toma Basic. Lazio che perde nella prima frazione Cancellieri. Al suo posto Isaksen.

Provedel e Gila fermano l’Atalanta

Inizio a rilento del match al 20′ la Lazio perde Cancellieri. Ennesimo infortunio nella stagione della Lazio, l’attaccante deve dare forfait. Al suo posto Sarri manda in campo Isaksen. Primo giallo del match al 29′. Fallo di De Ketelaere su Basic. Giallo per il Belga. Al 38′ chance per la Lazio. Ottima ripartenza della banda Sarri, cross di Zaccagni e conclusione di Guendouzi che colpisce di poco a lato. Passa un minuto e anche Sulemana viene ammonito, giallo per proteste dopo un contrasto di Marusic. Al 43′ pericolosa la Dea. Conclusione forte di Zappacosta su assist di De Ketelaere, para Provedel.

Nella ripresa parte forte la Dea. Lookman spreca la chance per il vantaggio. Cross di De Ketelaere con il nigeriano che da buona posizione di testa mette fuori. Al 53′ giallo per Pasalic. Dea che ci prova ancora al 61′. Pasalic spizza per Ahanor che per poco non arriva. Un minuto e viene ammonito anche Hien. Fallo su Isaksen. Dea ancora pericolosa al 72′. Provedel salva la Lazio. Lookman conclude mirando l’angolino ma il portiere dice no. Ancora Atalanta pericolosa al 81′. E’ il palo ad impedire a Zappacosta di fare 1-0. Non succede più nulla alla New Balance Arena termina 0-0 tra Atalanta e Lazio.

Il commento di Zappacosta

Davide Zappacosta, terzino dell’Atalanta, ha commentato così la gara: “Manca un po’ di qualità in più nonostante le tante occasioni: dobbiamo solo migliorare e non è un motivo di sfortuna. Nel secondo tempo abbiamo creato tanto e volevamo vincere. Peccato, perché avevamo giocato“. Zappacosta ha poi commentato così il gol mancato: “Molto, ma nel calcio questo capita. Bisogna soltanto migliorare“. Sulla sua posizione: “Faccio quello che mi chiede il mister. Giocare a destra o sinistra non fa differenza. Sono contento di riuscire ad aiutare la squadre“.