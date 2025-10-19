Boca, Xeneises ko: Emoziona l’omaggio di Riquelme a Miguel Russo

E’ tornato in campo il Boca Juniors, gli Xeneises non avevano giocato nello scorso weekend dopo la morte del loro allenatore Miguel Angel Russo. Gli Xeneises hanno affrontato il Barracas, commovente il ricordo da parte di Riquelme.

Un bandierazo appeso sotto la sua balconata con ritratti Miguel Angel Russo e Riquelme abbracciati e con scritto: “Sempre ti ricorderò, con un sorriso amico“. Questo il commovente ricordo di Juan Roman Riquelme per l’ex allenatore del Boca Juniors venuto a mancare settimana scorsa dopo una lunga malattia a 69 anni. Il Boca Juniors ha voluto ricordare il suo ex allenatore liberando dei palloncini dal colore Azul y Oro (i colori del Boca) nel cielo di Buenos Aires prima del match. A tagliare il nastro dei palloncini sono stati il capitano Paredes e l’allenatore Ubeda, ora alla guida degli Xeneises e prima vice-allenatore del Boca Jrs.

Emoziona il ricordo di Miguel Angel Russo

Un bandierazo emozionante e commovente, così Riquelme ha voluto ricordare Miguel Angel Russo a margine del match perso 1-2 in casa contro il Belgrano. Juan Roman ha fatto posizionare sotto la propria balconata uno striscione gigantesco con una foto sua e di Russo e con scritto: “Sempre ti ricorderò, con un sorriso amico“. Un modo bellissimo per ricordare quello che non è stato per lui solo il suo allenatore ma anche un grande amico.

Una scelta quella di Russo voluta in primis anche per questo da parte di Riquelme che cosciente della condizione di salute del tecnico si era preoccupato si da subito, la scelta di Russo era stata però decisiva. L’ex tecnico aveva infatti comunicato a Riquelme che se mai la malattia l’avrebbe battuto sarebbe stato felice di chiudere al Boca.

Ecco le immagini del bandierazo:

“SIEMPRE TE RECORDARÉ CON UNA SONRISA, AMIGO” 🥲 De Riquelme para Russo pic.twitter.com/ZvOFIcupBG — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2025

Il ricordo del club

Un ricordo bellissimo che non è stato il solo con il quale il Boca Juniors ha voluto onorare l’ex allenatore. Gli Xeneises hanno infatti liberato nel cielo di Buenos Aires dei palloncini dai colori Azul y Oro, quelli della società in memoria dell’allenatore. A farlo sono stati Ubeda, ex vice di Russo e ora tecnico del Boca e Paredes, capitano della squadra. Sul cerchio di centrocampo era stato posizionato un gigantesco telo raffigurante proprio Russo. Gli Xeneises hanno voluto quindi omaggiare ulteriormente quello che fino a poche settimane fa è stato il loro condottiero. Ecco le immagini:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

La partita

Il match ha poi visto trionfare il Belgrano. Il Boca Juniors era reduce dal 5-0 inflitto al Newell’s e la gara con il Barracas era stata rinviata. Dopo una prima frazione senza gol il match si sblocca nel 2^ tempo. Fallo su Passerini in area e rigore per il Belgrano, assegnato dopo controllo VAR. Dal dischetto è lo stesso Passerini a fare 0-1. Raddoppio che arriva pochi minuti dopo, rete firmata da Paredes, uno sfortunato autogol su sviluppi di punizione dell’ex Roma. Boca che la riapre con il “Changuito” Zeballos, subentrato da pochi minuti. Nel finale gli Xeneises colpiscono la traversa con Gimenez. Finisce 2-1 per il Belgrano.