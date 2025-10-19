Bonny, numeri da top player: come è cresciuto rispetto a Parma

Trascinante, forte fisicamente e ora anche concreto. Ange-Yoan Bonny è la grande sorpresa di casa Inter che non sta facendo rimpiangere Marcus Thuram.

Se c’è un giocatore che merita i titoli in queste ultime settimane in casa Inter, è Ange-Yoan Bonny. Il francese, classe 2003, che tra una settimana compirà 22 anni sta facendo numeri da top player. Con l’infortunio di Thuram, c’era la preoccupazione che l’Inter potesse risentirne. Invece, il nuovo arrivato non sta facendo rimpiangere l’ex Gladbach.

Dopo il primo gol nerazzurro alla prima giornata, Chivu gli aveva dato poco minutaggio, affidandosi alla solita Thu-La. E successivamente a Pio Esposito. Poi però con l’infortunio a Marcus, l’occasione contro la Cremonese, ha scatenato l’ex Parma. E negli ultimi 180 minuti Bonny ha trascinato l’Inter. Ha deciso a suon di gol e assist sia la partita con i lombardi che il big match di ieri con la Roma, terminato 0-1 grazie alla sua rete in avvio di partita.

In 180 minuti insomma, tra Cremonese e Roma, Bonny ha segnato due reti, e servito tre assist. Numeri da top player, se consideriamo che si tratta del totale dei gol gol segnati dai nerazzurri nelle ultime due gare.

Bonny, il passaggio all’Inter

In nerazzurro è arrivato in estate grazie ad un trasferimento fortemente voluto dalla dirigenza milanese. Piero Ausilio e Beppe Marotta fin dalle ultime settimane della scorsa Serie A hanno trattato col Parma.

Alla fine l’acquisto di Bonny da parte dell’Inter è costato circa 25 milioni. Arrivato a Milano mentre l’Inter veniva eliminata dal Mondiale per Club, Bonny ha lavorato fin da subito con la squadra. E soprattutto ha potuto inserirsi facilmente, visto che Chivu lo conosceva perfettamente grazie ai mesi trascorsi assieme in Emilia.

Parma, che plusvalenza!

In Emilia, il Parma ha portato Bonny nell’estate del 2021. Ancora 17enne, i crociati lo avevano prelevato dalla Francia pagando sostanzialmente le commissioni all’agente, grazie ad una intuizione di Massimiliano Notari, responsabile dell’area scouting del Parma. Bonny arrivava dal Chateauroux, aveva gli strumenti tecnici e fisici per imporsi, ma non era “inquadrato” tatticamente.

A Parma, è stato immediatamente utilizzato in prima squadra, e pian piano ha trovato la sua posizione come centravanti. Il merito va soprattutto a Fabio Pecchia che sul francese ha lavorato fortemente nelle stagioni di B. E con Bonny al centro dell’attacco ha riportato il Parma in Serie A. La salvezza l’ha poi conquistata Cristian Chivu, ma il lavoro su Bonny, la sua crescita fino alla cessione all’Inter fanno parte di un lungo lavoro svolto dal 2021 al 2025 sui campi di Collecchio.