Serie A, il Bologna ora sogna in grande. Genoa, Vieira tradito allo scadere

Vince contro il Cagliari il Bologna di Vincenzo Italiano che si rilancia così in alto in classifica. 3 punti fondamentali per i felsinei ora a 13 in classifica. Pareggiano 0-0 Genoa e Parma. Beffa finale per il Grifone.

Holm e Orsolini griffano il successo del Bologna a Cagliari. Un gol per tempo griffa la vittoria dei Felsinei contro la formazione di Pisacane. 3 punti fondamentali che proiettano ora i rossoblù a 13 in classifica. Prestazione di personalità dei ragazzi di Italiano che ora sognano in grande, Bologna a -2 dalla vetta in attesa del Milan. Termina in pareggio il match del Ferraris tra Genoa e Parma. Gara condizionata dalla doppia ammonizione di Ndiaye che lascia i crociati in 10 al 42′. Il Genoa attacca per tutto il match ma non riesce a passare. Nel finale Ekhator si conquista il rigore del possibile vantaggio e della vittoria. Dal dischetto sbaglia però Cornet ipnotizzato da un super Suzuki.

Cagliari-Bologna 0-2

Un gol di Emil Holm e una meraviglia di Riccardo Orsolini regalano i 3 punti al Bologna in casa del Cagliari. Avvio di gara senza grosse emozioni. Il Bologna trova lo 0-1 al 31′. Corner di Bernardeschi, sponda di Odgaard che anticipa Obert e serve Emil Holm bravo a trovare la deviazione giusta per lo 0-1. Al 42′ grande chance per Felici. Lancio di Prati con l’esterno che a tu per tu con Ravaglia viene però murato in corner. Raddoppio che porta la firma di Orsolini, subentrato nella ripresa. Gol che arriva al 80′. Castro appoggia per Orsolini che dal limite dell’area di rigore libera il mancino vincente per la rete dello 0-2. Al 85′ rigore per il Bologna, il VAR però porta alla revoca del penalty, non era fallo di Folorunsho. Match che termina 0-2. Bologna ora a 13 punti.

Genoa-Parma 0-0

Parma subito pericoloso dopo 9 minuti. Ci prova Cutrone, salta tre uomini e calcia mancando però la porta. Al 27′ ci prova Vitinha. Punizione di Malinovsky sul secondo palo stacca Vitinha che scalda i guantoni di Suzuki. Parma in 10 al 42′. Espulso Ndiaye. Fallo spalle alla porta su Vitinha. Secondo giallo per il giocatore del Parma che resta così con l’uomo in meno. Al 3′ della ripresa ci prova Malinovsky. Punizione sul palo di Suzuki che non si fa sorprendere. Al 64′ pericoloso Masini, ancora una volta Suzuki a dire di no. Miracolo ancora del portiere al 82′. Tentativo di Ekhator ma l’estremo difensore compie un miracolo. Rigore Genoa al 95′. Fallo su Ekhator. Dal dischetto calcia Cornet, para Suzuki. Finisce 0-0.