Sinner-Alcaraz, annuncio ufficiale: stravolta la classifica

L’ultimo annuncio ha mandato in visibilio soprattutto i fan di Jannik Sinner: ora la classifica può cambiare del tutto, Alcaraz trema.

Ormai la finale Sinner-Alcaraz è diventata un ‘must’ nel mondo del tennis. Anche in un torneo di esibizione come il Six Kings Slam, dove non ci sono punti in palio per la classifica ATP ma un ricchissimo montepremi, sono stati sempre i due migliori al mondo quelli arrivati fino all’ultimo atto a giocarsi la vittoria.

D’altronde anche in tre Slam sui quattro disputati nel 2025 la finale è stata Sinner-Alcaraz, con due vittorie per lo spagnolo (Roland Garros e US Open) e una per l’italiano (Wimbledon). Un ‘trend’, in realtà, interrotto nel recente Masters 1000 di Shanghai: Alcaraz non ha partecipato a causa dei problemi fisici che si erano presentati nel corso dell’ATP 500 di Tokyo, mentre Sinner è stato costretto al ritiro nel match contro Griekspoor a causa dei crampi.

Proprio il forfait a Shanghai sembrava precludere definitivamente a Sinner la possibilità di lanciare l’assalto a quella posizione numero 1 del ranking ATP che Alcaraz gli ha sottratto dopo averlo battuto a Flushing Meadows. In questo momento tra Carlos e Jannik ci sono 1340 punti di differenza in classifica: tuttavia l’altoatesino può ancora dire la sua in questo finale di stagione.

Sinner-Alcaraz, ora è ufficiale: classifica completamente ribaltata

Sinner sarà infatti in campo nell’ATP 500 di Vienna, un torneo a cui lo scorso anno scelse di non prendere parte dopo il trionfo del 2023. In caso di vittoria il 24enne di San Candido ridurrebbe il suo distacco da Alcaraz. Ma non è tutto: Sinner, salvo cambi di programma, dovrebbe prendere parte anche al Masters 1000 di Parigi-Bercy.

Lo scorso anno Jannik non poté giocare questo torneo a causa di un infortunio: stavolta invece dovrebbe esserci, così come Alcaraz, a meno che i due campioni non decidano di concentrarsi esclusivamente sulle ATP Finals. Il direttore del Masters di Parigi, augurandosi che i due migliori al mondo confermino la loro presenza, ha voluto ricordare che la vittoria di questo torneo vale 1.000 punti in classifica.

Uno stimolo non da poco per Jannik Sinner: vincendo a Vienna e a Parigi il sorpasso a Carlos Alcaraz potrebbe diventare realtà, ma solo se l’attuale numero 1 al mondo non andrà oltre i quarti di finale nel Masters 1000 in terra francese. In questo caso, infatti, Sinner scavalcherebbe il grande rivale di soli 60 punti e arriverebbe alle ATP Finals in vetta al ranking ATP.