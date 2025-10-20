Dramma Alessia Orro, sofferenza enorme: vita stravolta

Quanto successo ad Alessia Orro svela quel che semplicemente è una sofferenza enorme che ha dovuto sopportare.

Alessia Orro è una delle giocatrici di maggior rilievo internazionale in questo momento. Nata a Oristano il 18 luglio 1998, è una pallavolista italiana nonché palleggiatrice del Fenerbahce. Per quanto riguarda la sua esperienza con la Nazionale italiana, nel 2021 partecipa ai Giochi della XXXII Olimpiade di Tokyo, pur uscendo ai quarti di finale. Al campionato europeo ha però vinto la medaglia d’oro e ricevuto il premio come miglior palleggiatrice.

Nel 2022 conquista la medaglia d’oro alla Volleyball Nations League, mentre quella di bronzo al campionato mondiale. Nel 2024, conquista l’oro sempre alla Volleyball Nations League e ai Giochi della XXXIII Olimpiade di Parigi. Nel 2025, nel corso di quest’anno, ha conquistato ancora l’oro nella medesima disciplina, e anche alla Coppa del Mondo di pallavolo femminile. Negli ultimi quattro tornei precedentemente citati ha ottenuto anche il riconoscimento di migliore palleggiatrice, specialmente al mondiale, dove è stata considerata pure MVP della competizione.

Alessia Orro, che sofferenza per lei: cosa è successo

Tanti successi e un sacco di soddisfazione per Alessia Orro, che però ha dovuto attraversare anche momenti tutt’altro che semplici nel corso della sua vita, anche e soprattutto per ottenere risultati così eccezionali sul piano sportivo e professionale. Come raccontato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, infatti, “andare via da casa a 13 anni non è facile, ho sofferto tanto, soprattutto il primo anno. Mi sono ritrovata in una realtà completamente nuova e lontana da quella cui ero abituata. Mi mancava tutto, i miei genitori, mia sorella, i nonni. Appena avevo un giorno libero, tornavo in Sardegna. Però è stata una scelta mia, mi è stata data un’opportunità unica e ho voluto sfruttarla”.

Ha anche spiegato e raccontato le difficoltà attraversate dalla sua famiglia, specialmente i genitori che hanno visto la figlia più piccola partire. Inoltre, l’intera famiglia per decidere ha avuto poco tempo, addirittura meno di due settimane. La giocatrice italiana ha spiegato che ha stravolto pure la loro vita, tuttavia ha spiegato anche che l’hanno sempre supportata. Dopo aver preso la difficile scelta, è andata a vivere al Club Italia, dove la federazione coltiva le ragazze di talento, e si è trasferita al Centro Pavesi di Milano.

La sua vita, da quel momento in avanti, era divisa fra pallavolo e la scuola. Malgardo le difficoltà, possiamo dire che Alessia Orro non ha mai mollato. Ma, anzi, al contrario ha continuato a credere nelle sue capacità, nel suo sogno fino a ottenere un successo di calibro mondiale. Supportata, come appare chiaro, dalla sua famiglia.