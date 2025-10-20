F1, Verstappen trionfa ad Austin: podio per Leclerc

Max Verstappen vince il GP di Austin e accorcia ancora in vetta alla classifica del mondiale di F1. Chiude al secondo posto Norris, terzo Leclerc. Hamilton 4^.

Un successo importantissimo quello centrato ad Austin da Max Verstappen. Vittoria davanti a Norris e Leclerc che porta ora SuperMax a -40 dal leader del Mondiale Piastri e -26 da Norris secondo. Podio per la Ferrari poi dopo 5 GP, lo centra Charles Leclerc. Verstappen, dopo la Sprint Race porta quindi ora a casa anche la il Gp consolidando il terzo posto nel Mondiale. Una copertina da condividere con Leclerc. Una gara quasi eroica del monegasco della Ferrari nel GP Stati Uniti, che supera Norris alla partenza e resiste fino a sei giri dalla fine prima di doversi accontentare del terzo gradino del podio. Risultato che comunque mancava al cavallino rampante da Spa. Chiude poi quarto Lewis Hamilton.

Max Verstappen esulta dopo il successo nel GP di Austin

SuperMax è ancora in corsa

La vittoria sul circuito di Austin se l’aggiudica Max Verstappen, il pilota Olandese fa all-in in Texas dopo aver conquistato la Sprint Race, oltre alla pole position, e si avvicina di prepotenza a -40 punti dal leader della classifica piloti Piastri. Una rimonta che avrebbe dell’epico e dell’incredibile. L’australiano con l’altra McLaren chiude soltanto 5° un weekend totalmente anonimo al Circuit of The Americas, alle spalle dell’altra rossa di Lewis Hamilton. GP eroico da parte di Charles Leclerc che riporta il Cavallino su podio dopo 5 GP. Il monegasco supera immediatamente Norris alla partenza e resiste in seconda posizione fino a sei giri dalla fine, prima di vedersi sorpassare da Norris e doversi così accontentare del gradino più basso dopo aver effettuato una strategia opposta rispetto a tutti gli altri, Leclerc aveva infatti puntato sulle gomme soft al via della gara.

Verstappen ci crede ancora, Leclerc si esalta

Max Verstappen, ha parlato così dopo il successo nel GP di Austin: “Weekend incredibile. Il passo gara tra me e Lando era molto simile, sono riuscito a fare la differenza nel primo stint. Ho guadagnato un distacco tale da poter girare sempre con aria pulita e gestire le gomme nel migliore dei modi. Grande lavoro della squadra. La possibilità c’è, dobbiamo continuare a vincere e proveremo a farlo nelle gare che rimangono”.

Così invece Leclerc: “Ero un po’ preoccupato quando ho visto che ero l’unico con la mescola soft in griglia all’inizio. Sapevo che sarebbe stata una mossa rischiosa. Abbiamo provato la soft per avere un po’ di aria pulita, il che è stato difficile con due macchine davanti. Quanto meno abbiamo guadagnato una posizione, questo ci ha aiutato. Sono molto contento, è stata una seconda parte di anno molto difficile. Tornare sul podio dopo un venerdì difficile non è scontato. Con Norris mi sono divertito, è stato in generale molto divertente“.