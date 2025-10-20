Il discorso motivazionale di Fabregas dopo la vittoria sulla Juve: il video virale

Una vittoria importantissima che proietta il Como ancora più in alto in classifica: la squadra di Cesc Fabregas ha battuto 2-0 la Juventus e l’allenatore spagnolo ha emozionato i suoi con un discorso motivazionale da brividi.

Il Como vince 2-0 contro la Juventus in una partita giocata nel miglior modo possibile. La squadra di Cesc Fabregas ha offerto un calcio bello da vedere, fluido. Una vittoria che proietta i lariani nelle zone alte della classifica, molto soddisfatto l’allenatore spagnolo, sempre più condottiero di una squadra che ha la sua filosofia.

Como-Juventus, il discorso emozionante di Fabregas

Nel post partita, Cesc Fabregas ha fatto un discorso da brividi ai suoi, ringraziandoli per tutto il sacrificio portato in campo: “Voglio dire solo una cosa, sono molto orgoglioso di voi. Dalla tribuna guardi il calcio molto facilmente, ma quello che avete fatto è stato molto difficile.. Ma vedete cosa abbiamo fatto, abbiamo corso. Abbiamo corso. un minuto, 20 minuti, 10 minuti. Non mi interessa, bisogna avere la mentalità vincente in questo club, in questa squadra. Grazie mille, continuiamo così”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SportsCenter ESPN (@scespn)

La cronaca del match

Momento no per la Juventus che, dopo cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions, perde al Sinigaglia contro il Como.

Il Como riesce a imporsi contro la Juventus: decisive le reti di Kempf e Nico Paz, una per tempo. La Juventus incappa in un’altra giornata negativa al Sinigaglia dopo la sosta. Dopo cinque segni x filati, ecco che per la Vecchia Signora arriva la prima sconfitta stagionale, che certifica un periodo non facile per la formazione di Tudor, che ora vuole riscattarsi in Champions.

Ottimo successo per il Como: sulle tribune del Sinigaglia erano presenti il CT della nazionale Italia Gattuso con il suo vice Riccio, oltre a Wenger, Henry e Capello.

Momento sicuramente difficile per la Juventus di Tudor: i nuovi acquisti stanno faticando e non poco a entrare negli schemi della Vecchia Signora. E i risultati iniziano a essere molto deludenti.

Manca da oltre un mese il successo per la formazione bianconera (dal 4-3 contro l’Inter). Quasi 40 giorni di nebbia tra i cinque pareggi filati, la sconfitta di oggi e un gioco che fatica a decollare sul piano dell’intensità e del dinamismo.

Il primo tempo

L’inizio del Como è davvero intenso e i lariani trovano subito la via della rete, con una Juve in difficoltà: dalla bandierina Nico Paz scambia con Da Cunha e disegna un cross tagliente sul secondo palo dove Kempf beffa Kalulu e punisce Di Gregorio. La Juventus cerca la reazione immediata: Locatelli scivola al momento di allargare verso sinistra e la palla torna agli avversari.