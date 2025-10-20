Infortunio Thuram, l’annuncio di Chivu sui tempi di recupero

Marcus Thuram assente domani sera in Champions League in occasione di Union Saint-Gilloise-Inter: ecco quando rientra il figlio d’arte.

Non ha preso parte alla sfida contro la Roma, sarà a riposo in Champions League contro la formazione belga come ampiamente preannunciato: le condizioni di Marcus Thuram, attaccante dell’Inter continuano a tenere in ansia lo staff medico nerazzurro con il francese che ancora per un po’ farà ancora il tifo da fuori per i compagni.

L’obiettivo di Cristian Chivu e del suo staff è quello della massima prudenza: il figlio d’arte aveva messo nel mirino il big match dell’ottava giornata di Serie A del Maradona contro il Napoli. Ma non sarà così, come spiegato direttamente da Bruxelles.

Le condizioni di Marcus Thuram

Alla vigilia di Union Saint-Gilloise-Inter, la conferenza stampa di Cristian Chivu e Yann Sommer, a Bruxelles, con il tecnico e il portiere che hanno presentato il match di domani sera, valevole per la terza giornata di Champions League. “Per Thuram c’è bisogno di qualche giorno in più. Non so cosa dirvi, stiamo cercando di recuperarlo prima possibile, ma a quanto pare per il Napoli non ci sarà”.

Le ambizioni dell’Inter di Chivu

L’allenatore rumeno non vuole cali di concentrazione soprattutto dopo la vittoria dell’Olimpico, la sesta di fila tra tutte le competizioni per il club di Viale della Liberazione che si è lasciato alle spalle un iniziale periodo buio frutto di due ko consecutivi che avevano minato la sua posizione.

“Noi, essendo l’Inter, abbiamo l’obbligo di pensare in grande. Dalle parole ai fatti, poi, la strada è lunga. La società però ci sostiene, ci permette di lavorare sereni. Dobbiamo essere la miglior versione nostra, dobbiamo provare a vincere tutte le partite per essere in primavera ancora in corsa in tutte le competizioni. Quando dico che vogliamo arrivare in fondo, mi riferisco a questo: avere l’opportunità di essere ancora coinvolti su tutti i fronti a marzo-aprile“.