Juve-Tudor, panchina a rischio: l’indizio social spiazza tutti

Tudor a rischio. Il futuro dell’allenatore croato sulla panchina della Juventus è in bilico: potrebbero essere decisive le prossime partite con Real, Lazio e Udinese.

Si alimentano sempre di più le indiscrezioni di un possibile cambio della guardia in casa Juventus: i bianconeri non vincono da più, da un mese e mezzo. Cinque pareggi e una sconfitta tra Champions League e Serie A con la posizione di Igor Tudor che inizierebbe a scricchiolare.

Real Madrid, Lazio e Udinese, prima della sosta, rappresentano un banco di prova davvero importante per l’ex allenatore di Marsiglia e Verona con il direttore generale Damien Comolli e il direttore tecnico Francois Modesto che si starebbero guardando intorno. Al momento la scelta è quella di proseguire con Tudor che, a inizio stagione, ha firmato un contratto fino al 2027 con opzione per quello successivo da 2 milioni di euro a stagione.

Quanto costa alla Juventus esonerare Tudor

Poco prima del prolungamento, la Vecchia Signora ci aveva provato con gli attuali tecnici di Roma e Napoli, rispettivamente Gian Piero Gasperini e Antonio Conte, prima di confermare il croato, subentrato a Thiago Motta, e capace di raggiungere l’obiettivo minimo prefissato. La qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

Appunto, qualora la Juventus decidesse di esonerare Igor Tudor avrebbe a libro paga ben tre allenatori, con l’ex Lazio che avrebbe un costo di circa 8 milioni lordi complessivi, senza dimenticare l’italo-brasiliano che supera i 10. La sconcertante prestazione del Sinigaglia contro il Como, le formazioni titolari e i cambi in corsa rappresentano una delle contestazioni maggiore da parte dei tifosi che vorrebbero un nuovo allenatore in sella.

Il gesto di Palladino parla chiaro

Tantissimi i nomi che sarebbero stati accostati al club bianconero nelle ultime ore e tra questi figura anche quello dell’ex Fiorentina, Raffaele Palladino che in passato, da calciatore, ha anche indossato la casacca della Juventus e pronto a rimettersi in gioco dopo l’addio turbolento di quest’estate ai gigliati.

Sotto l’ultimo foto su Instagram, un tifoso di Madama ha commentato così: “Mister, mandi il CV alla Juventus che ci serve un allenatore serio”. Immediata la reazione da parte dell’ex tecnico del Monza che ha messo un like al commento. Semplice ‘mi piace’ o indiscrezione di mercato?