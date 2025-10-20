Mondiale Under 20, il Marocco è storia: battuta l’Argentina

Il Marocco entra ufficialmente nella storia: nella finale del Mondiale Under 20, infatti, la nazionale africana ha battuto l’Argentina portandosi a casa il prestigioso torneo. Ecco i protagonisti della gara e com’è andato il match.

Il Mondiale Under 20 ha una nuova regina ed è il Marocco: la nazionale africana, nell’ultimo atto del torneo, ha infatti battuto l’Argentina ottenendo un risultato storico. Si tratta del secondo Paese africano in grado di sollevare al cielo il trofeo, ecco chi ci era riuscito per la prima e unica volta.

Under 20, il Marocco è nella storia! Argentina battuta 2-0

Prima la vittoria sulla Corea del Sud, poi eliminati anche gli Stati Uniti e la Francia. E’ stato questo il percorso netto del Marocco ai Mondiali Under 20, la prima nazionale africana a sollevare il trofeo fu il Ghana nel 2009. Oggi ecco il trionfo del Marocco, un netto 2-0 all’Argentina grazie alla doppietta di Yassir Zabiri. Classe 2005, del Famalicao, è stato lui il vero trascinatore del proprio Paese, con 5 reti in 7 partire che hanno già attirato l’interesse di diversi club europei.

Chi è Maurizio Mariani, l’arbitro italiano della finale

L’arbitro della sfida è stato l’italiano Maurizio Mariani. Il direttore di gara della sezione di Aprilia aveva arbitrato a maggio scorso anche la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna della scorsa stagione. Gli assistenti di Mariani saranno Daniele Bindoni e Alberto Tegoni.

Maurizio Mariani, classe 1982, debutta nel 2000 nella categoria esordienti. Inizia ad arbitrare nel Lazio percorrendo varie categorie, fino a raggiungere la Serie D nel 2007 e, due anni dopo, la Lega Pro. Nel 2011-2012 viene promosso in CAN B, debutta in un Gubbio-Ascoli. Nella stagione successiva fa il sul esordio in Serie A, nel gennaio 2013, in occasione di Chievo-Atalanta. Nel luglio 2015 viene promosso definitivamente in Serie A. Dopo un ottimo lavoro svolto in terra nazionale, nel 2018 viene inserito nella lista degli arbitri internazionali FIFA a partire dall’anno successivo. Nel 2020 dirige il suo primo Milan-Inter, nel 2021 entra nella lista dei VAR della FIFA. Viene selezionato dalla FIFA, nel 2023, per gli Europei U21. Nello stesso anno vola negli Emirati Arabi per dirigere la sfida di campionato tra l’Al Nasr e l’Al Ain. Nel 2024 viene promosso dalla Uefa nella categoria Elite. Nel maggio scorso, infine, dirige la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna prima di questo nuovo, grande traguardo, la finale del Mondiale U20, con lo splendido trionfo del Marocco che ha battuto 2-0 l’Argentina nell’ultimo atto della competizione.