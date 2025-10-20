Sette espulsi e otto ammoniti, doveva essere un derby di calcio: è stata una battaglia

Ha del clamoroso quanto accaduto in Bolivia durante una delle partite più sentite dell’anno, la sfida tra il Blooming e il Bolivar. Una vera e propria battaglia in campo, ecco cosa è successo e cos’è accaduto durante l’arco della partita.

Ammoniti, espulsioni, falli duri e contrasti al limite della regolarità: è questo il riassunto di Blooming e Bolivar, il derby della Bolivia dove si incontrano le squadre più rappresentanti del Paese. Una sfida attesa tutto l’anno e che si è portata dietro calciatori espulsi. Ammoniti, e tensione arrivata oltre al 90′: ecco com’è andato il match del Clasico della Bolivia.

Il classico della Bolivia da follia pure: ecco cos’è accaduto

La gara si è conclusa per 2-1 a favore del Bolivar, ma a prendersi la scena è stato quanto accaduto durante l’intero arco della partita. Il direttore di gara che ha fatto una tremenda fatica per mantenere l’ordine in campo. Ammonizioni a ripetizione, falli in mezzo al campo, espulsioni. Una marea di proteste, calciatori a muso duro contro il direttore di gara: Blooming-Bolivar non è stata una semplice partita di calcio, ma la sintesi di quanto la sfida tra le due rivali della Bolivia sia accesa.

Tutto è iniziato quasi allo scadere del primo tempo, quando si è scatenata una rissa che ha portato a quattro espulsioni. Uraezana e Severiche da una parte, Justiniano e Catano dall’altra, Jordi Aleman – il direttore di gara – ha provato invano a mantenere un ordine che si è subito rotto. Cinque espulsioni prima del termine della prima frazione di gioco, con una rissa che ha coinvolto anche le panchina delle due squadre. Al 44′, infatti, è stato espulso anche Batallini.

Una battaglia dall’inizio alla fine

Il secondo tempo della sfida tra le due squadre ha avuto lo stesso copione del primo: Etchebarne e Duran, del Blooming, sono stati espulsi quasi immediatamente. Nonostante l’inferiorità numerica, però, il Bolivar dopo il vantaggio è riuscito a rimanere avanti e ha portato a casa tre punti fondamentali.

A far parlare di sé, però, non è stato il risultato finale ma quanto accaduto come quello che comunque non si può considerare un semplice contorno. Intanto, le autorità giudiziarie della Bolivia hanno annunciato l’apertura di un procedimento disciplinare per capire quanto accaduto in una delle partite storiche che però si è trasformata in un’autentica lotta uomo contro uomo. Alla fine il conteggio è stato chiaro: sette espulsioni e otto ammonizioni totali per una gara che difficilmente verrà dimenticata.