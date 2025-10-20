Sinner dice no alla Coppa Davis: svelati i motivi dell’assenza alle Finals di Bologna

Le voci di un possibile forfait alla Coppa Davis da parte di Jannik Sinner si rincorrevano da tempo: il tennista italiano spiega le sue motivazioni.

Jannik Sinner non ci sarà alle Final Eight di Coppa Davis. L’altoatesino non è stato convocato da capitan Filippo Volandri che ha annunciato il team che proverà la storica impresa del treble dopo i successi del 2023 e 2024. Saranno a disposizione Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Un finale di stagione davvero dispendioso per il numero 2 al mondo che ha ceduto la vetta della classifica a Carlos Alcaraz: l’ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi-Bercy e soprattutto le ATP Finals in programma a Torino che il fuoriclasse azzurro che sta già iniziando a pensare alla prossima stagione.

Sinner out alle Final Eight di Coppa Davis: l’annuncio

L’ufficialità è arrivata proprio da Jannik Sinner che non prenderà parte alle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 novembre: la spiegazione ai microfoni di Sky Sport: “Quest’anno abbiamo deciso così, io e il mio team. È una decisione difficile non andare alla Coppa Davis ma nell’altro senso l’obiettivo dopo Torino è ripartire con il piede giusto in Australia, una settimana sembra una banalità, ma non lo è, perché è molto importante fare una preparazione di una settimana più lunga. Poi l’abbiamo vinta anche nel 2023 e nel 2024, e anche questo è un fattore, era importante vincerla e quest’anno abbiamo deciso così”.

Da quell’aprile 2024 non c’è mai stata una vera pausa.

Mentalmente sono state consumate quasi tutte le energie, l’ultimo obiettivo restano le Finals a Torino. Tornerà presto, ma non quest’anno. Forza 🦊👊🏻💙 pic.twitter.com/Jl1DWPQC3s — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) October 20, 2025

Sinner dice no alla Coppa Davis: le parole di Volandri e del presidente federale

Filippo Volandri ha voluto dire la sua dopo il forfait di Jannik Sinner: “Il gruppo si ritroverà a Bologna con una motivazione ancora più forte verso il raggiungimento di un obiettivo storico. Jannik Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra“.

Stessa lunghezza d’onda anche per il il presidente federale Angelo Binaghi: “Comprendiamo e rispettiamo la decisione di Jannik, per noi comunque molto dolorosa: ha dimostrato di essere un punto di riferimento straordinario per tutto il movimento tennistico italiano”.