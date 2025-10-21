L’Inter di Cristian Chivu ormai sa solo vincere: settimo successo di fila dei nerazzurri contro l’Union Saint-Gilloise. In Belgio finisce 0-4, va a segno per la prima volta in Champions League anche il giovane Francesco Pio Esposito, su assist di Bonny

L’Inter va che è un piacere e indipendentemente dagli interpreti. Cristian Chivu sembra aver trovato la chiave per far svoltare i suoi dopo l’inizio di stagione con qualche incertezza: contro l’Union Saint-Gilloise arriva la settima vittoria consecutiva dei nerazzurri fra campionato e Champions League, a pochi giorni dallo scontro diretto contro il Napoli in Serie A. E la rotonda vittoria per 4-0 con la firma – la prima in Europa – anche del giovane Francesco Pio Esposito, su assist dell’amico Bonny, permette all’Inter anche di mandare un messaggio proprio ad Antonio Conte, che nella stessa serata è caduto malamente ad Eindhoven. Dopo tre giornate, l’Inter è a punteggio pieno in Champions League con tre vittorie in tre gare, nove gol fatti e nessuno subito.

Inter, poker al Saint Gilloise, messaggio al Napoli

Il primo tempo inizia con grande intensità da parte della squadra belga, che nei primi quattro minuti crea numerose opportunità da gol. L’Inter riesce a mantenere inviolata la porta grazie alle parate di Sommer e a un intervento provvidenziale di Lautaro Martínez sulla linea. Dopo una conclusione sbagliata da Lautaro a tu per tu con il portiere, l’Inter trova la rete del vantaggio al 41’: sugli sviluppi di un corner, il colpo di testa di Bisseck viene deviato e Dumfries è pronto a ribadire in rete.

Poco dopo, ancora Lautaro ha una buona chance, ma perde il tempo del dribbling davanti a Scherpen. Allo scadere della prima frazione, però, l’argentino riesce a segnare il secondo gol con un preciso destro sotto l’incrocio, finalizzando un’azione costruita da Dumfries e rifinita da Esposito.

L’Inter cala il poker con Esposito alla prima rete europea

All’inizio del secondo tempo, l’Inter accelera ancora e ottiene un rigore per un tocco di mano di Mac Allister su un colpo di testa di Lautaro. Calhanoglu realizza il tiro dagli undici metri, spiazzando il portiere. Chivu effettua poi alcune sostituzioni, modificando l’assetto offensivo.

Al 69’, Frattesi recupera palla, avvia l’azione e serve Dumfries, che mette al centro per Francesco Pio Esposito: l’attaccante, con la porta spalancata, manda però il pallone fuori. Al 74’ ancora Frattesi ha un’occasione per arrotondare, ma trova la risposta del portiere belga. Il quarto gol arriva due minuti più tardi: Bonny supera la difesa con un’azione individuale e serve Esposito, che questa volta insacca da distanza ravvicinata. Con questa vittoria, l’Inter raggiunge i 12 punti e consolida il primo posto in classifica.