Champions League, terza giornata: le probabili formazioni di PSV-Napoli e USG-Inter

Champions League, le probabili formazioni delle italiane
UNION SAINT-GILLOISE (3-4-2-1): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Niang; El Hadj, David; Rodriguez. All. Hubert
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Esposito. All. Chivu
Inter, Chivu meglio di Inzaghi: i numeri
6 vittorie consecutive, la reazione dell’Inter è stata straordinaria dopo l’avvio problematico. Un successo dopo l’altro e la seconda posizione alla pari con Roma e Napoli, a -1 dal Milan capolista. 6 gare che hanno visto i nerazzurri mandare ko in serie, Ajax, Sassuolo, Cagliari, Slavia Praga, Cremonese e Roma. Una vittoria dopo l’altra costellata da quella per 1-0 contro la Roma in trasferta.
La rete di Bonny ha lanciato l’Inter di Chivu che ha già battuto un record di Simone Inzaghi. L’allenatore ex Parma siede infatti da pochi mesi sulla panchina nerazzurra ma è già riuscito a dare un’identità precisa alla squadra che anche senza alcuni interpreti ora resta concreta e vincente.
Cristian Chivu siede da 13 partite sulla panchina dell’Inter non tante gare, ma abbastanza per battere un primo “record” di Simone Inzaghi. L’allenatore ex Parma ha infatti centrato la sesta vittoria consecutiva battendo 0-1 la Roma con gol di Bonny. 6 vittorie consecutive era riuscito ad ottenerle l’attuale allenatore dell’Al Hilal. Inzaghi aveva però impiegato 53 partite per riuscirci. 40 gare in più quindi rispetto a Cristian Chivu.
Un dato che può certo non essere di altissimo spessore ma che mostra come la banda nerazzurra dopo un avvio complicato condizionato da 2 sconfitte su 3 in campionato e tante critiche abbia già trovato le contromisure con un’identità precisa che rende i nerazzurri capaci di fare a meno di pedine come Calhanoglu o Thuram. Giocatori chiave che nelle scorse stagione risultavano sempre determinanti ed una loro eventuale assenza spesso creava problemi ai ragazzi di Inzaghi. Le prestazioni di calciatori come Sucic e Bonny oltre a Pio Esposito, plasmati proprio da Chivu che ha creduto sin da subito in loro ha invece permesso all’Inter di vincere 6 gare di fila e rimettersi in piena lotta scudetto.