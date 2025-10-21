Cristiano Ronaldo jr: sei nazionali se lo litigano. Il Portogallo lo convoca

Cristiano Ronaldo continua a far parlare di se anche a 40 anni. Suo figlio Cristiano Ronaldo Jr sta pian piano crescendo e a 15 anni ha centrato la convocazione con il Portogallo Under 16. Altre 5 Nazionali su di lui.

15 anni e un’eredità enorme, Cristiano Ronaldo Jr ha infatti scelto la strada più complicata quella del calciatore. Non un figlio d’arte qualsiasi, essere l’erede di Cristiano Ronaldo, vuol dire essere infatti sotto pressione totale. Il padre con Messi ha cannibalizzato gli ultimi 20 anni di calcio e continua a firmare record anche a 40 anni, 949 gol in carriera e nessuna voglia di dire stop. Riuscire a costruirsi una carriera sarà quindi complicato per un ragazzo giovane e di talento che ha già esordito con le giovanili del Portogallo e ora si è conquistato anche la convocazione con l’Under 16. Su di lui altre 5 nazionali ma la sua testa è solo per il Portogallo. Il debutto è arrivato pochi mesi fa con l’Under 15 contro il Giappone in un Torneo in Croazia.

Cristiano Ronaldo Jr, è già Under 16

Cristiano Ronaldo Jr non teme l’ombra ingombrante del padre. Il giovane talento lusitano che ha segnato i suoi primi gol con l’Under 15 del Portogallo contro la Croazia al Torneo “Vlatko Markovic” vincendo anche l’MVP del match. Indossando la “7” del padre ed esultando con il “Siuu” Ora la convocazione con l’Under 16 del Portogallo da sotto età. Il Portogallo giocherà un torneo in Turchia e ha deciso di convocare il “figlio d’arte” per testarlo con i più grandi e aprendogli uno spiraglio per tentare la scalata fino alla Nazionale maggiore. Il Portogallo dal 27 ottobre al 5 novembre: affronterà i padroni di casa, il Galles e l’Inghilterra, gare di prestigio per testare il livello di Cristiano Ronaldo Jr. e non solo e capire fin dove potrà arrivare. Una convocazione contesa potenzialmente con altre 5 nazionali (Stati Uniti, Capo Verde, e potenzialmente Italia, Spagna e Inghilterra, dove ha vissuto).

Il sogno del ragazzo sarebbe quello di esordire al fianco del padre con la maglia del Portogallo. CR7 è ancora una colonna portante della selezione portoghese che sta trascinando a suo di gol al prossimo Mondiale. Un desiderio del figlio come del padre a 51 gol ora dai 1000 in carriera e che prima di ritirarsi potrebbe anche scendere in campo insieme al suo “erede” naturale. Un evento che sarebbe certamente straordinario con il ragazzo che ha però ancora molta strada da fare anche solo per diventare un professionista e provare a percorre anche solo in minima parte quella che è stata la strada leggendaria tracciata dal padre.