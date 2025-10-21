Infortunio gravissimo, Musetti: ora cambia tutto

Lorenzo Musetti è finito al centro dell’attenzione nelle ultime ore, scopriamo per quale motivo in particolare.

In Italia si parla spesso di Jannik Sinner, considerato a dir poco uno dei giocatori più importanti della storia del tennis italiano, se non addirittura il più importante. Tuttavia, non è il solo tennista di grande talento da tenere assolutamente in considerazione e che merita di essere valutato in un certo modo.

Dopotutto, anche Lorenzo Musetti negli ultimi anni sta dimostrando di avere un enorme valore sul piano sportivo e professionale, quindi è giusto parlare anche di lui.

Nelle ultime ore in particolare è successo qualcosa di grave e che va tenuto assolutamente in considerazione, anche se effettivamente bisogna dire che non riguarda in primissima battuta Musetti. Tuttavia, nonostante questo, riteniamo che sia giusto parlare di quella che è una notizia tanto importante quanto difficile da digerire.

Brutto infortunio, è davvero grave: i dettagli

Facciamo riferimento a quando accaduto a Holger Rune, 22enne danese che purtroppo ha subito negli ultimi giorni un infortunio davvero grave che lo terrà distante dal quadrato di gioco almeno per diversi mesi. Stiamo parlando della rottura del tendine d’Achille, che il giocatore ha riportato durante la semifinale del torneo di Stoccolma. Tale stop richiederà un recupero molto lungo, anche perché avrà un grande impatto sull’atletismo esplosivo e il rischio di non tornare mai al 100% del livello pre-infortunio. Mentre tutto quanto è accaduto, Rune era impegnato nel secondo set della semifinale a Stoccolma, quando all’improvviso il tennista è stato colpito da un forte dolore alla caviglia sinistra.

Dopodiché, Rune è uscito dal campo zoppicando, ed è andato a sedersi per ricevere immediatamente le cuore adeguate dal fisioterapista e dicendo praticamente subito di essersi rotto il tendine d’Achille. Ciò significa che le sensazioni negative di quanto accaduto si avevano fin dal primo istante. Il giocatore era in lacrime, in seguito è stato accompagnato a spalla negli spogliatoi, dato che non riusciva neanche ad appoggiare a terra il piede sinsitro.

Purtroppo, la conferma è arrivata tramite un post sul profilo Instagram, dove ha spiegato che prima che riesca a tornare a giocare ci vorrà comprensibilmente un po’ di tempo. Per quanto sia dura da accettare per lui, com’è normale che sia, ha ringraziato tutti quanti per il supporto. Senza di questo, niente sarebbe lo stesso. Spera inoltre di fare ritorno il prima possibile. Per Lorenzo Musetti, in ottica ATP Finals, adesso ci sarà un avversario in meno da considerare, anche se chiaramente questa è la cosa minore adesso: la speranza, infatti, è che Rune si riprenda il prima possibile.