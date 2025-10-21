Sinner stavolta ha esagerato: social furiosi, che rabbia

Jannik Sinner, una volta in più, è finito al centro dell’attenzione: scopriamo cosa è effettivamente accaduto nello specifico.

Jannik Sinner è un giocatore di enorme talento, che dimostra continuamente il suo grande valore e le sue straordinarie qualità in mezzo al campo. Il tennista altoatesino ha perso il ruolo di numero uno della classifica ATP da varie settimane, adesso in mano a Carlos Alcaraz.

Tuttavia, non si è perso d’animo e ogni giorno continua a lavorare per migliorare continuamente e costantemente, magari cercando di tornare al primo psoto in graduatoria ancor prima della fine del 2025.

Staremo a vedere se ci riuscirà. Intanto, nelle ultime ore, sembra aver fatto parlare di sé per una questione davvero molto particolare. Effettivamente, nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere una scena del genere, quindi è comprensibile che abbia fatto storcere il naso agli utenti dei social media e non solo: cosa è successo in maniera precisa.

Sinner, è successo davvero: di cosa si tratta

Jannik Sinner è un giocatore di enorme talento, e lo ha dimostrato nell’evento di esibizione del Six King Slam, che si svolge a Riad in Arabia Saudita. Nella finalissima, proprio Sinner ha battuto Carlos Alcaraz in due set abbastanza agevolmente, e oltre a un montepremi da fare davvero impressione e a lasciare tutti quanti a bocca aperta, pari a sei milioni di euro, c’è stato anche un altro regalo singolare.

Facciamo riferimento al premio di una racchetta d’oro. Un regalo che l’anno scorso è finito nelle mani della leggenda del tennis Rafael Nadal, che fu omaggiato poco tempo prima di ritirarsi definitivamente dal tennis professionistico. La sua racchetta pesava tre chili e valeva circa 250.000 euro. Ora, non siamo a conoscenza di peso e valore di quella di Sinner, tuttavia siamo pronti a scommettere che non sia tanto meno massiccia e pregiata di quella consegnata al campione spagnolo nel 2024. Del resto, sembra del tutto o quasi identica a quella consegnata proprio a Nadal. Un premio, questo, che avrà fatto storcere il naso a tanti appassionati di tennis europei e non solo.

Sinner non c’entra niente, così come Nadal o Alcaraz se avesse ricevuto questo premio, però è chiaro che vedere tutta questa ricchezza messa al servizio di un semplice torneo esibizione lascia veramente attoniti tantissimi tifosi e addetti ai lavori. Anche se, per quanto riguarda gli eventi che avvengono in Arabia Saudita, capita spesso e volentieri di vedere scene del genere.