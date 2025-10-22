Bufera Sinner, rispunta il clostebol: per l’Italia intera è uno scandalo

Jannik Sinner ancora una volta finito al centro dell’attenzione, scopriamo cosa è effettivamente successo stavolta.

Jannik Sinner è un giocatore di enorme talento. Nel corso della sua carriera ha dimostrato in più e più occasioni di valere tantissimo, e anche nel 2025 – nonostante uno stop di tre mesi – è stato capace di raggiungere risultati veramente eccezionali. Proprio per questa ragione, è considerato anche soltanto in questo momento uno dei migliori tennisti in circolazione, insieme ovviamente al rivale Carlos Alcaraz.

Comunque, sempre parlando di Sinner, nelle ultime ore avrebbe fatto discutere una questione in particolare. Qualcosa che, volente o nolente, non avrà per niente fatto contenti tanti appassionati di tennis. Ma di cosa stiamo parlando di preciso? Nelle prossime righe cercheremo di capirlo, visto che tale tema ha infiammato così tanto gli umori di varie persone anche soltanto sui social media.

Sinner, si accende la polemica: di cosa si tratta

Jannik Sinner non parteciperà alla Coppa Davis 2025, il che significa che non giocherà per l’Italia nel finale di stagione in cui siamo già entrati con il Six King Slam archiviato. Questa decisione non poteva fare altro che accendere polemiche e discussioni dappertutto, dagli addetti ai lavori fino ai semplici appassionati. E infati, così è stato. Qualcuno, addirittura, c’è andato giù pesante, riportando a galla addirittura il caso Clostebol.

Su X, l’account Immanuel Kont ha parlato in questi termini di Jannik Sinner: “Dopo aver rinunciato a rappresentare l’Italia in due Olimpiadi, ora Sinner dice no alla finale di Coppa Davis. Coerente, per uno che paga le tasse nel Principato di Monaco. Voi però continuate a sostenerlo e tanti saluti ai metaboliti del Clostebol“. Insomma, una critica su tutti i fronti, anche attraverso un riferimento alla residenza del campione italiano. E non è l’unica arrivata nelle ultime ore, in seguito alla scelta del giocatore azzurro di non partecipare alla competizione per riposare un po’ di più, considerando anche la stagione particolare e la preparazione anomala che ha portato avanti anche a causa dei tre mesi di squalifica.

Un altro commento ancora, appartenente a un altro post, la pensa in questo modo: “Uno che guadagna 60 milioni di euro poteva rinunciare a quel torneo in casa dei sauditi, che tutti critichiamo quando ci va a giocare il calcio, e giocare così la Davis”. Insomma, molte persone non hanno preso con leggerezza questa decisione da parte di Sinner, anche se è giusto ricordare che nelle ultime due edizioni della Coppa Davis proprio l’altoatesino ha trascinato l’Italia verso risultati che definire eccezionali è pure poco.