Napoli, Lang-Conte alta tensione: arriva la replica decisa dell’allenatore

Il PSV schiaccia il Napoli con un perentorio 6-2: la frustrazione di Antonio Conte al termine del match del Philips Stadion con Noa Lang amareggiato per lo scarso minutaggio concessogli.

A Ziggo Sport, media olandese, l’ex PSV ha spiegato l’inizio di stagione con i campioni d’Italia, con i giornalisti che gli hanno chiesto il motivo del poco utilizzo da parte del suo allenatore che ha replicato in maniera piuttosto dura dopo la terza giornata di Champions League.

Già alla vigilia del match, l’ex tecnico di Lang, Peter Bosz ha voluto dare un consiglio al suo collega nella consueta conferenza stampa: “Non devo dare suggerimenti a Conte, che è un allenatore fantastico. Quello che posso dire è che è giusto che partecipi anche alla fase difensiva, ma per incidere deve essere utilizzato nel suo ruolo naturale, cioè l’attaccante”.

Lang “attacca” Conte dopo PSV-Napoli

Il numero 70 del Napoli ha voluto girare intorno alla domanda sullo scarso minutaggio in azzurro. Soltanto 110′ in stagione nelle sei presenze fin qui collezionate, di cui 32′ contro la sua ex squadra: “Preferirei non dire nulla al riguardo. Penso che ogni calciatore voglia giocare, giusto? Credo che sia tutto. Non so cos’altro posso fare. Mi sto allenando duramente, ma sì…Preferirei non dire nulla. Devo mordermi un po’ la lingua. Ma non ho altra scelta. Ho firmato un contratto qui, quindi devo accettarlo così com’è al momento. Non ho altra scelta”.

Conte risponde a Lang dopo la disfatta di Eindhoven

Ai microfoni della stessa emittente, il tecnico salentino si è concentrato proprio sull’ex PSV: “Noa Lang ha disputato l’intero ritiro precampionato con noi e ha giocato alcune partite, non è mai partito titolare ma ripeto dobbiamo parlare della squadra e non dei singoli giocatori altrimenti se dovessimo parlare solo dei singoli giocatori diventerebbe dannoso. Ora ripeto, Noa deve lavorare, quando deciderò lo manderò in campo diversamente rimarrà in panchina“.

Il minutaggio di Lang in stagione

Uno degli acquisti della sessione estiva di calciomercato non è ancora riuscito a esprimersi al meglio con il Napoli. Il club del Presidente Aurelio De Laurentiis ha investito circa 30 milioni di euro per acquistarlo dal PSV. Al momento, Lang è indietro nelle gerarchie di mister Conte con il sistema di gioco fin qui utilizzato (4-1-4-1, ndr.) che non permette all’olandese di esprimersi al meglio. 4 presenze in Serie A e 2 in Champions League, in panchina con City, Fiorentina, Pisa e Genoa e, soprattutto, nessuna partita da titolare con un solo cartellino giallo a referto, preso dopo essersi tolto la maglia contro il Torino. In quell’occasione gli è stata tolta dal VAR la gioia per il primo gol in azzurro!