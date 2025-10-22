Pogacar, l’annuncio toglie il fiato: ciclismo nella bufera

Pogacar sta battendo tutti quanti i record all’interno del mondo del ciclismo, anche se la sentenza preoccupa.

Se c’è un ciclista di assoluto livello, sicuramente è Tadej Pogacar. Sloveno nato a Komenda il 21 settembre 1998, milita nell’UAE Team Emirates XRG. Professionista dal 2019, in meno di 10 anni ha completamente riscritto la storia dello sport che disputa. Non a caso da molti è considerato il più forte dai tempi di Eddy Merckx.

Capace di primeggiare in salita e sul passo, è anche dotato di un ottimo spunto in arrivi ravvicinati, senza dimenticare le qualità che lo contraddistinguono nelle corse a cronometro.

Abile pure su terreni accidentati come lo sterrato e il pavé, tutto questo lo rende anche non poco adatto sia alle corse di un giorno che a tappe. Dal 28 settembre 2021, ricopre la prima posizione della classifica mondiale individuale UCI, risultato eccezionale che però racconta solo una parte della carriera di questo straordinario talento.

Pogacar, arriva la sentenza: di cosa si tratta

Per chi segue il ciclismo per lavoro o per passione o per entrambe le ragioni, è davvero complicato in questo momento evitare di parlare di Tadej Pogacar. Lo sa bene Beppe Conti, che nel corso della rubrica di Bike Todat su Oasport ha detto la sua in riferimento al fuoriclasse sloveno che sta sorprendendo il mondo grazie alle sue straordinarie prestazioni individuali. Secondo lui, il ciclista fin qui è andato ben oltre le più rosee aspettative, e in effetti Conti ha ammesso che non si aspettava di vederlo andare così forte e vincere in corse come il Fiandre, la Roubaix e vari eventi da un giorno.

Secondo lui, però, non si deve esagerare. Il riferimento è al paragone con Eddy Merckx, ciclista considerato ampiamente come il più forte che sia mai esistito. Secondo il giornalista, non c’è dubbio che Pogacar stia facendo cose eccezionali, tuttavia bisogna dargli il giusto tempo di essere al livello di Merckx.

Anche perché quest’ultimo ha raggiunto risultati che fino a questo momento possiamo tranquillamente considerare come minimo eccellenti: “Merckx ha avuto 10 anni dove vinceva sempre, basti pensare a 7 Sanremo, 5 Tour de France e 5 Gir d’Italia e tre volte la doppietta Giro-Tour. Vediamo quanto dura Pogacar. Ha 27 anni, fino a quanto durerà la sua stella? Merckx lo ha fatto per 10 anni”. Una considerazione doverosa e legittima. Certo è che Pogacar sta dimostrando di poter raggiungere qualsiasi risultato e superare ogni aspettativa. Anche uno come Merckx, in questo senso, non può stare tranquillo davanti a tutto quello che sta ottenendo lo sloveno ultimamente nel mondo del ciclismo.