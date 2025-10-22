“Sei Sinner o Fantozzi?”: accusa virale, che batosta

Ormai nell’immaginario collettivo Jannik Sinner è davvero sulla bocca di tutti, e quanto successo di recente lo dimostra alquanto.

Jannik Sinner, ormai, nell’immaginario collettivo rappresenta a tutti gli effetti molto più di un giocatore di tennis di altissimo livello e basta. Il giocatore italiano, grazie ai suoi successi nel circuito internazionale, è diventato un fenomeno globale anche al di fuori del quadrato di gioco.

Un po’ com’era successo pure prima a Valentino Rossi o Alberto Tomba, per parlare di altri due fuoriclasse appartenenti al mondo dello sport.

Anche stavolta il cognome del numero due al mondo è stato usato per parlare di qualcosa riguardante un evento esterno al tennis, ma di cosa si tratta nello specifico? Nelle prossime righe cercheremo di capirlo, visto e considerato che si tratta di una questione piuttosto rilevante. Il protagonista coinvolto, peraltro, è un ex tennista italiano di grande talento.

“Sei Sinner o Fantozzi?”: l’accusa diventa virale

Ciò di cui stiamo parlando è il programma televisivo di successo Ballando con le stelle, in cui ancora una volta Selvaggia Lucarelli ha dato spettacolo. Lo ha fatto attraverso una breve discussione con Fabio Fognini, con la giornalista che ha detto la sua sulla performance dell’ex tennista. Nel corso della puntata del 18 ottobre 2025, infatti, la stessa ha nominato anche Jannik Sinner e Fantozzi, celebre personaggio immaginario ideato e interpretato da Paolo Villaggio.

Secondo quanto detto della Lucarleli, Fognini ha ballato molto bene, tuttavia ha precisato di non fidarsi di lui perché non ha idea del piano sul quale stanno giocando. La giornalista ha spiegato che secondo il suo parere il nemico di Fognini per il momento è la mancanza di costanza, “hai giocato dei set molto diversi l’uno dall’altro. Hai ballato male, così così, benino e ora molto bene. Devi ancora decidere che giocatore sarai qua dentro, se vuoi essere Sinner o Fantozzi che gioca nella nebbia”.

A queste dichiarazioni, Fognini ha risposto con una smorfia prima e poi con una breve rispsota, dicendo che il campo da tennis è ancora prenotato, dicendo che vuole vedere la reazione di Selvaggia Lucarelli alla prima o alla decima lezione. Come spiegato da lui, è normale che deve ancora migliorare molto nel ballo. Insomma, un botta e rispsota considerevole, specialmente nella nuova disciplina in cui Fognini ha deciso di mettersi in gioco. Lui che forse non sarà Sinner, ma sicuramente il solo fatto di mettersi in discussione merita una menzione d’onore.