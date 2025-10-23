SI HD

Juventus, rabbia Tudor per la sconfitta ma sul futuro resta fiducioso

Juventus, rabbia Tudor per la sconfitta ma sul futuro resta fiducioso

di

2 punti in Champions League dopo le prime 3 giornate per la Juventus di Igor Tudor che al Bernabeu di Madrid ha sciupato una ghiotta occasione all’inizio della ripresa con Vlahovic per passare in vantaggio.

Il Real Madrid supera la Juventus per 1-0 grazie al gol decisivo di Jude Bellingham che permette alle Merengues di conquistare tre punti importantissimi nelle terza giornata di Champions League. Igor Tudor, allenatore bianconero e Dusan Vlahovic, centravanti in scadenza di contratto hanno analizzato la prestazione della Vecchia Signora al Bernabeu. 5 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 7 partite tra campionato e coppe per una squadra che non sa più vincere.

Il commento di Igor Tudor dopo l’1-0 del Bernabeu (Screen YouTube)

Il commento di Tudor dopo il ko di Madrid

L’allenatore croato, Igor Tudor, al termine della sfida di Champions League, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la prestazione della squadra, incappata nella seconda sconfitta consecutiva in tre giorni dopo il ko di Como. “La voglia c’era, ma quando corri tanto sei un po’ stanco e tutto diventa più difficile, giocavamo contro una squadra di massimo livello, ma sono contento, fiducioso, ho una bella sensazione, ma c’è rabbia per la sconfitta’”.

L’analisi di Vlahovic dopo l’errore nel secondo tempo

Dusan Vlahovic e l’annuncio sul futuro dopo Madrid (Screen YouTube)

 

Il centravanti serbo, invece, partito titolare in Spagna, tra i tanti temi affrontati ha parlato anche del suo futuro, considerando il contratto in scadenza nel 2026. Aumentano sempre più le possibilità di un addio ai bianconeri in estate e, da svincolato: “Ripenserò a quell’occasione solo stasera. Domani è un giorno nuovo. Gioco a calcio, faccio quello che mi piace e sono un privilegiato. Alternanza in attacco? Tutti vorremmo giocare, c’è sana competizione. Come già detto, il mister decide chi gioca e io cerco di essere pronto quando il mister mi chiama. Contratto? Non sento nessuna pressione, sono concentrato sul presente”.

