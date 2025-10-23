La Juve non vince da sette partite: attacco spuntato e senza gol

La Juventus non vince da ben sette partite tra tutte le competizioni e i numeri dell’attacco sono davvero impietosi: domenica urge una pronta reazione contro la Lazio!

7 partite senza vittoria: non succedeva dal 2009. Ieri la seconda sconfitta contro il Real Madrid con l’ennesima prestazione che ha evidenziato i soliti limiti di una Juventus che non riesce a capitalizzare le occasioni importanti. Rimpianti su rimpianti per l’attacco bianconero, attualmente al 25esimo posto in classifica in Champions League dopo 3 giornate. In parole povere ora, la squadra di Tudor sarebbe eliminata!

Juventus, 0 vittorie nelle ultime 7 partite

La Juve è chiamata a ritrovare la via della vittoria e soprattutto del gol perduto. Igor Tudor deve trovare la ricetta perfetta, una sorta di antidoto che sappia sbloccare l’attacco bianconero, apparso piuttosto abulico nelle ultime uscite stagionali. Contro la Lazio la palla passa ai suoi centravanti: serve essere più precisi sotto porta, e soprattutto, fare gol. Nel dettaglio i risultati tra Serie A e Champions League delle ultime sette uscite stagionali della Vecchia Signora.

Champions League, Juventus-Borussia Dortmund 4-4 (16 settembre, Allianz Stadium)

Serie A, Hellas Verona-Juventus 1-1 (20 settembre, Stadio Marcantonio Bentegodi)

Serie A, Juventus-Atalanta 1-1 (27 settembre, Allianz Stadium)

Champions League, Villarreal-Juventus 2-2 (1 ottobre, Estadio de La Ceramica)

Serie A, Juventus-Milan 0-0 (5 ottobre, Allianz Stadium)

Serie A, Como-Juventus 2-0 (19 ottobre, Stadio Giuseppe Sinigaglia)

Champions League, Real Madrid-Juventus 1-0 (22 ottobre, stadio Santiago Bernabeu)

🔥🎯 Una sola maglia, mille modi per segnare. L’attacco della #Juventus 25/26. pic.twitter.com/UTBEk4ssN6 — Around Juventus (@AroundJuventus) September 1, 2025

Juventus, i numeri dell’attacco sono impietosi

I centravanti fanno fatica a segnare: il reparto offensivo, visto quanto investito dalla dirigenza, in modo particolare, nell’ultimo giorno di mercato, sarebbe dovuto essere il punto di forza… ma ora è soltanto una illusione. Ieri la seconda sconfitta di fila, la settima gara senza successi e soprattutto da tre gare zero gol fatti: la squadra allenata da Igor Tudor ha smesso di segnare e quest’alternanza tra David, Openda e Vlahovic sta creando “scompiglio”. E, i numeri stagionali certificano, le difficoltà della Vecchia Signora. Di seguito le statistiche del reparto offensivo di Madama:

Kenan Yildiz, 2 gol e 4 assist (Turchia) – in scadenza di contratto il 30 giugno 2029

Jonathan David, 1 gol e 1 assist (Canada) – arrivato dal Lille a parametro zero

Lois Openda, 0 gol e 0 assist (Belgio) – arrivato dal Lipsia in prestito con obbligo di riscatto

Dusan Vlahovic, 4 gol e 1 assist (Serbia) – in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2026

Edon Zhegrova, 0 gol e 0 assist (Kosovo) – arrivato dal Lille a titolo definitivo

Francisco Conceicao, 2 gol e 0 assist (Portogallo) – in scadenza di contratto il 30 giugno 2030