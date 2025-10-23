Lennart Karl, favola del Bayern Monaco: chi è il nuovo baby fenomeno

Record clamoroso e talento di precocità: tutto questo è Lennart Karl, il nuovo talento del Bayern Monaco che ieri sera ha incantato in Champions League. Ecco tutto su di lui e quale record ha raggiunto nella notte europea dei bavaresi.
Il Bayern Monaco vince, convince in Champions League e presenta al mondo intero il suo nuovo talento: si chiama Lennart Karl, ieri è sceso in campo nella vittoria dei bavaresi sul Club Bruges e ha raggiunto già un nuovo, importante record. Per lui questo è soltanto l’inizio, ecco chi è Lennart Karl e cosa potrà dare alla squadra di Vincent Kompany.
Chi è Lennart Karl, il nuovo talento del Bayern Monaco
Lennart Karl è un classe 2008, ha 17 anni e 242 e ieri è andato a segno in Bayern Monaco-Club Bruges. Il record raggiunto è clamoroso: è andato a segno dopo 4 minuti dal suo ingresso ed è diventato il più giovane a farlo con la maglia del Bayern Monaco. Karl, appunto classe 2008, è approdato al Bayern nel 2022, dopo un passato nel Francoforte.
Dopo aver siglato 33 reti in 14 partite in Under 17, è passato nell’Under 19 alla fine del 2024 e da lì in avanti ha collezionato 7 reti in 9 presenze stagionali. E’ arrivato poi l’esordio in prima squadra, nella gara che il Bayern Monaco ha disputato contro l’Auckland City nella prima edizione del Mondiale per Club.
Con la prima squadra nel precampionato ha segnato altre reti e a febbraio 2026 firmerà il suo contratto professionistico che lo legherà ai colori biancorossi per i prossimi anni. Il Bayern Monaco ha già trovato il talento del futuro: si chiama Lennart Karl.
Juventus ancora a secco in Champions
Si è concluso da poco il match del Bernabeu tra il Real Madrid di Xabi Alonso e la Juventus di Igor Tudor, valevole per la terza giornata di Champions League: la sintesi della partita.
Dopo tre giornate di Champions League, la Juventus ha ancora la voce 0 nella casella delle vittorie: dopo i due pareggi contro Borussia Dortmund e Villarreal, arriva la prima sconfitta europea. Al Real Madrid basta un gol di Bellingham: tre punti d’oro per la squadra di Xabi Alonso.
Primo tempo Real Madrid-Juventus
Il primo vero pericolo della partita arriva al 10′: tiro da fuori di McKennie, Courtois si rifugia in angolo. Al 14′ la Juventus si rende pericolosa con Gatti: rasoiata del difensore bianconero, Courtois respinge e blocca in due tempi. Al 25′ il Real Madrid va a caccia del vantaggio: Blancos pericolosi con Brahim Diaz, Di Gregorio si rifigia in angolo. Al 37′ spinge ancora il Real: Arda Guler dal limite dell’area, blocca Di Gregorio senza problemi. Al 40′ Di Gregorio è monumentale su Mbappé: assist di Brahim Diaz per il francese e grande risposta dell’estremo difensore bianconero. Dopo 3 minuti i padroni di casa sfiorano il vantaggio: Mbappé per Militao che da fuori area ci prova con il piattone palla alt. Il direttore di gara fischia così la fine della primo tempo, senza recupero.
Secondo tempo Real Madrid-Juventus
La Juventus parte subito forte: errore in uscita di Carreras, Kalulu calcia a botta sicura, provvidenziale Militao. Al 50′ Vlahovic a un passo dal vantaggio: ripartenza condotta dal numero 9 che a tu per tu con Courtois trova la grande risposta del portiere belga. Al 58′ il Real Madrid passa in vantaggio: Vinicius calcia in porta, la sfera sbatte sul palo e va dalle parti di Bellingham che con il piattone sblocca il match. Al 68′ i padroni di casa sfiorano il raddoppio, schema su calcio d’angolo e volée di Valverde. Determinante Gatti sulla linea. Al 71′ Real a un passo dal 2-0: doppio intervento di Di Gregorio prima su Mbappé e poi su Brahim Diaz. Al minuto 86′ Openda si divora il gol del pareggio: David appoggia per l’ex Lipsia che controlla e calcio, Asensio evita guai peggio. Dopo cinque minuti di recupero termina il match.