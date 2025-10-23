Lennart Karl, favola del Bayern Monaco: chi è il nuovo baby fenomeno

Record clamoroso e talento di precocità: tutto questo è Lennart Karl, il nuovo talento del Bayern Monaco che ieri sera ha incantato in Champions League. Ecco tutto su di lui e quale record ha raggiunto nella notte europea dei bavaresi.

Il Bayern Monaco vince, convince in Champions League e presenta al mondo intero il suo nuovo talento: si chiama Lennart Karl, ieri è sceso in campo nella vittoria dei bavaresi sul Club Bruges e ha raggiunto già un nuovo, importante record. Per lui questo è soltanto l’inizio, ecco chi è Lennart Karl e cosa potrà dare alla squadra di Vincent Kompany.

Chi è Lennart Karl, il nuovo talento del Bayern Monaco

Lennart Karl è un classe 2008, ha 17 anni e 242 e ieri è andato a segno in Bayern Monaco-Club Bruges. Il record raggiunto è clamoroso: è andato a segno dopo 4 minuti dal suo ingresso ed è diventato il più giovane a farlo con la maglia del Bayern Monaco. Karl, appunto classe 2008, è approdato al Bayern nel 2022, dopo un passato nel Francoforte.

Dopo aver siglato 33 reti in 14 partite in Under 17, è passato nell’Under 19 alla fine del 2024 e da lì in avanti ha collezionato 7 reti in 9 presenze stagionali. E’ arrivato poi l’esordio in prima squadra, nella gara che il Bayern Monaco ha disputato contro l’Auckland City nella prima edizione del Mondiale per Club.

Con la prima squadra nel precampionato ha segnato altre reti e a febbraio 2026 firmerà il suo contratto professionistico che lo legherà ai colori biancorossi per i prossimi anni. Il Bayern Monaco ha già trovato il talento del futuro: si chiama Lennart Karl.

