Marsiglia: ma che gol ha fatto Paixao. Stop e tiro a giro clamoroso

Il Marsiglia ha perso 2-1 a Lisbona, contro lo Sporting, nella terza giornata della fase campionato di Champions League. Nonostante questo, la squadra di Roberto De Zerbi ha potuto ammirare la perla di Igor Paixao.

Nella terza giornata di Champions League, l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi ha perso 2-1 sul campo dello Sporting Lisbona. Una prestazione altalenante per la squadra francese che era andata anche in vantaggio con un’autentica meraviglia firmata Igor Paixao. Un gol clamoroso per lui.

Paixao, gol clamoroso in Sporting-Marsiglia: guarda il video

Siamo al minuto 14. Pierre Aubemayeng effettua un lancio dalla destra alla parte opposta del campo. La palla arriva a Paixao che dalla sinistra punta un difensore, si sposta la palla leggermente verso il centro e fa partire un destro che a giro si infila sotto l’angolino. Rui Silva non può nulla, gol clamoroso di Paixao che si consola con questa rete fantastica.

Le but incroyable de Paixao on en parle pas assez pcq le Real avait volé Marseille mais c’est peut être lui le meilleur joueur de la LDC pic.twitter.com/SaogWNHUHh — 𝑪𝑶𝑪𝑶 𓃵 (@FCB_C0C0) October 22, 2025

Lennart Karl, il baby fenomeno del Bayern

Record clamoroso e talento di precocità: tutto questo è Lennart Karl, il nuovo talento del Bayern Monaco che ieri sera ha incantato in Champions League. Ecco tutto su di lui e quale record ha raggiunto nella notte europea dei bavaresi.

Il Bayern Monaco vince, convince in Champions League e presenta al mondo intero il suo nuovo talento: si chiama Lennart Karl, ieri è sceso in campo nella vittoria dei bavaresi sul Club Bruges e ha raggiunto già un nuovo, importante record. Per lui questo è soltanto l’inizio, ecco chi è Lennart Karl e cosa potrà dare alla squadra di Vincent Kompany.

Chi è Lennart Karl, il nuovo talento del Bayern Monaco

Lennart Karl è un classe 2008, ha 17 anni e 242 e ieri è andato a segno in Bayern Monaco-Club Bruges. Il record raggiunto è clamoroso: è andato a segno dopo 4 minuti dal suo ingresso ed è diventato il più giovane a farlo con la maglia del Bayern Monaco. Karl, appunto classe 2008, è approdato al Bayern nel 2022, dopo un passato nel Francoforte.

Dopo aver siglato 33 reti in 14 partite in Under 17, è passato nell’Under 19 alla fine del 2024 e da lì in avanti ha collezionato 7 reti in 9 presenze stagionali. E’ arrivato poi l’esordio in prima squadra, nella gara che il Bayern Monaco ha disputato contro l’Auckland City nella prima edizione del Mondiale per Club.

Con la prima squadra nel precampionato ha segnato altre reti e a febbraio 2026 firmerà il suo contratto professionistico che lo legherà ai colori biancorossi per i prossimi anni. Il Bayern Monaco ha già trovato il talento del futuro: si chiama Lennart Karl.