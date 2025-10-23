Milan-Como a Perth può saltare: chi sta facendo pressioni per non giocare

Martedì sera è arrivata la notizia dell’annullamento della gara tra Villarreal e Barcellona a Miami. Ora rischia di saltare anche la gara a Perth tra Milan e Como. Manca l’ok della federazione asiatica, di quella australiana e della Fifa.

Manca ancora l’ok definitivo dell’AFC la federazione asiatica oltre quello di quella australiana e della FIFA per poter disputare la gara tra Milan e Como dell’8 febbraio a Perth in Australia. Un ok che potrebbe non arrivare sembrerebbe infatti che secondo quanto raccolto dal Guardian la federazione starebbe ricevendo pressioni per non dare il consenso. Una notizia che potrebbe stravolgere i programmi delle due società in vista della gara. Nelle settimane passate diversi giocatori del Milan, Maignan e Rabiot su tutti avevano manifestato contrarietà verso la disputa del match fuori dall’Italia. Nelle ultime ore anche Allegri aveva dichiarato che preferirebbe non giocare fuori dall’Italia. Anche in casa Como Fabregas non si è detto entusiasta.

Milan-Como, a rischio la disputa a Perth

Dopo Villarreal-Barcellona di Liga anche il match di Serie A tra Milan e Como da disputare a Perth, in Australia, potrebbe non vedere mai la luce. Il match previsto per l’8 febbraio, potrebbe infatti non disputarsi in Australia. La gara è in concomitanza con San Siro occupato dai Giochi Olimpici invernali. Ma secondo quanto riportato dal Guardian difficilmente si giocherà dall’altra parte del mondo. L’approvazione dell’Uefa potrebbe quindi non bastare. La federazione europea, si è anche detta soddisfatta dopo la decisione di martedì di non disputare più Villarreal-Barcellona in quel di Miami in Florida.