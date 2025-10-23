Pallone d’Oro Africano 2025, un italiano nella top 10 dei finalisti

Chi succederà ad Ademola Lookman dell’Atalanta? Svelati i dieci finalisti al premio del Pallone d’Oro Africano 2025: presente un italiano della Serie A rappresentata da un calciatore del Napoli.

Il Pallone d’Oro Africano 2025 entra nel vivo: parliamo del riconoscimento assegnato dal Continente al miglior giovane calciatore che si è distinto al meglio con la Nazionale o il Club. E’ stata stilata questa speciale lista di 10 finalisti in base alle statistiche e le prestazioni dell’ultimo anno solare fino ad oggi. La Serie A è rappresentata dal Napoli con André-Frank Zambo Anguissa, con diversi ex calciatori che hanno giocato in Italia come Achraf Hakimi, Momo Salah e Victor Osimhen.

Pallone d’Oro Africano 2025: Osimhen, Hakimi e non solo

La scorsa edizione questo ambito riconoscimento è stato assegnato ad Ademola Lookman dell’Atalanta, grande protagonista della vittoria della Dea in finale di Europa League con una tripletta al Bayer Leverkusen e, quest’anno, grande assente della Top 10. Istituito nel 1992 dalla Confédération Africaine de Football, con una prima edizione del premio istituita da France Football dal 1970 al 1994. Eto’o, Yaya Touré, Drogba, Mané sono alcuni dei giocatori premiati nel corso delle varie edizioni con Salif Keita che fu il primo in assoluto a vincere il Pallone d’Oro Africano (della vecchia “edizione”).

In lizza un calciatore che milita nel nostro campionato: André-Frank Zambo Anguissa, trascinatore del Camerun e leader tecnico del Napoli di Antonio Conte con cui ha vinto lo Scudetto, il secondo della sua avventura in azzurro. Presenti anche alcune vecchie conoscenze italiane come Victor Osimhen, bomber nigeriano dei campioni di Turchia del Galatasaray con 37 gol in 41 presenze tra tutte le competizioni. Spazio anche per il marocchino Achraf Hakimi che ha vinto praticamente tutto con il PSG e l’egiziano Momo Salah, artefice della vittoria della Premier League con il Liverpool.

La lista completa dei finalisti del Pallone d’Oro Africano 2025

🔴 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 – 𝗟𝗘𝗦 𝗡𝗢𝗠𝗠𝗘́𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗕𝗔𝗟𝗟𝗢𝗡 𝗗’𝗢𝗥 𝗔𝗙𝗥𝗜𝗖𝗔𝗜𝗡 ! 🌕🌍 🇨🇲 André-Frank Zambo Anguissa

🇨🇩 Fiston Mayele

🇪🇬 Mohamed Salah

🇬🇦 Denis Bouanga

🇬🇳 Serhou Guirassy

🇲🇦 Achraf Hakimi

🇲🇦 Oussama Lamlioui

🇳🇬 Victor Osimhen

🇸🇳 Iliman Ndiaye

🇸🇳… pic.twitter.com/4f5Haam43c — Vibes Foot (@VibesFoot) October 22, 2025