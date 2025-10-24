Milan-Pisa, bufera per la protesta del tifo rossonero bloccata all’ingresso di San Siro

La gara in Australia a Perth tra Milan e Como continua a far discutere. Nel pre-match con il Pisa il tifo rossonero ha voluto dire la sua mandando un messaggio chiaro alla Lega Serie A.

Milan-Como a Perth continua ad essere un argomento di discussione non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche tra i tifosi. Non solo Maignan, Rabiot, Allegri e Fabregas sono contrari alla disputa della gara in Australia ma anche i tifosi del club rossonero. Prima della gara contro il Pisa è stato infatti bloccato uno striscione che il tifo organizzato del Milan aveva preparato per protestare contro il match in Australia e contro la Lega Serie A. Lo striscione è stato però bloccato e non fatto entrare all’interno dello Stadio. Lo striscione è stato allora mostrato tramite i social dei Banditi, Curva Sud Milano.

Milan-Como a Perth, la protesta del tifo rossonero

“Programmi le partite in un altro continente, ma ti riempi la bocca con il calcio è della gente. Lega Serie A Vergogna!” Questo il duro messaggio che i Banditi Curva Sud Milano avevano preparato da mostrare durante la gara tra Milan e Pisa di questa sera. Uno striscione che è stato però bloccato all’ingresso dello Stadio e non è stato così esposto. I Banditi hanno così deciso di mostrarlo tramite i loro profili social. La gara a Perth tra Milan e Como continua quindi a fare discutere dopo che nelle ultime ore anche Allegri e Fabregas si erano detti non favorevoli a disputare la gara fuori dai confini italiani.

Una decisione ancora da prendere quella della disputa in terra australiana. Serve infatti ancora l’ok della stessa federazione oltre che di quella asiatica e della FIFA. Una protesta quindi che potrebbe essere comunque funzionale per provare a far cambiare idea e non disputare la gara in Australia come già successo con il match tra Villarreal e Barcellona inizialmente calendarizzato a Miami in Florida ma poi riportato in Spagna dopo la protesta anche dei calciatori.

Milan-Pisa, le ufficiali

Queste le ufficiali del match:

Milan(3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. Allenatore: Allegri. Panchina: Terracciano, Pittarella, Tomori, Athekame, Odogu, Sala, Nkunku.

Pisa(3-5-2): Semper; Bonfanti, Albiol, Caracciolo; Touré, Akinsanmiro, Tramoni, Aebischer, Canestrelli; Meister, Nzola. Allenatore: Gilardino. Panchina: Nicolas, Scuffet, Angori, Calabresi, Denoon, Marin, Leris, Hojholt, Cuadrado, Vural, Piccinini, Lorran, Buffon, Moreo.