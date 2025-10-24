Roma, tre ko nelle ultime quattro: col Sassuolo serve una reazione

La seconda sconfitta consecutiva della Roma, la terza nelle ultime quattro partite lascia i segni. Il ko contro il Viktoria Plzen condiziona la classifica in Europa League e alimenta malumori.

All’Olimpico è andata in scena un’altra serata amara. La Roma ha ceduto 1-2, mostrando ancora una volta fragilità difensive e una preoccupante mancanza di cattiveria agonistica. I cechi hanno punito con precisione chirurgica gli errori romanisti nel primo tempo, segnando due gol in venti minuti con Adu e Souaré.

Un doppio vantaggio che ha costretto la Roma a inseguire per tutto il resto della gara. Il rigore trasformato da Dybala nella ripresa ha riacceso per un momento la speranza di una rimonta. L’assalto finale però è stato sterile, lasciando sul campo solo frustrazione e rimpianti.

Dybala-Gasperini, botta e risposta

A fine partita è stato proprio Paulo Dybala a prendere la parola con un tono duro e autocritico, rivolgendosi direttamente ai compagni: “Ci è mancata cattiveria, siamo entrati troppo mosci e non è la prima volta. Se non diventiamo più cattivi non vinceremo molte partite. È brutto dirlo, ma è così. In settimana ci diciamo le cose, vediamo i video, ma poi non riusciamo a metterle in campo. Abbiamo subito due gol in venti minuti e poi è difficile rimontare in Europa. Se sottovaluti le partite succede questo, contro squadre che corrono e combattono. Ora non dobbiamo demoralizzarci: in campionato siamo secondi e dobbiamo sfruttare le cose positive“.

Parole che hanno acceso il dibattito e trovato pronta la replica di Gian Piero Gasperini visibilmente contrariato dall’interpretazione dell’argentino: “Non sono d’accordo con Dybala. Ho visto una squadra che ci ha provato fino alla fine. Non penso proprio sia una questione di cattiveria o carattere, siamo mosci in attacco forse. C’è gente che non segna da tanto tempo, bisogna fare un esame di coscienza e chiedersi come mai. Se non facevamo gol su rigore eravamo a secco anche oggi“.

Roma, momento delicato

Una frattura di vedute che fotografa il momento delicato della Roma. I giallorossi arrivano da tre ko nelle ultime quattro gare. La squadra non trova continuità. Soprattutto perché segna poco. Nelle ultime quattro partite, i gol sono appena tre.

Zero contro il Lille, due alla Fiorentina, zero con l’Inter e uno, su rigore, al Viktoria Plzen. Un bottino magro che si unisce ad una nuova fragilità difensiva che sembrava superata. I gol sono pochi, ma con un attacco arido sono un problema a prescindere. E in casa Roma non deve ingannare nemmeno la vittoria di Firenze, arrivata ringraziando i benevoli legni delle porte dell’Artemio Franchi.

Sassuolo-Roma, serve una reazione

Domenica la Roma ha l’occasione di riscattarsi. Al Mapei Stadium, i giallorossi saranno ospiti del Sassuolo. I nero verdi non sono avversario malleabile. Restano una neo promossa di lusso con giocatori importanti.

Tuttavia, la Roma di mister Gasperini deve fermarsi e riflettere. Serve reagire a questo momento negativo. Di fronte alle difficoltà delle ultime settimane la squadra giallorossa deve riscattarsi compattandosi e cercando di capire e il problema. Si ripartirà dalle certezze e dalla necessità di segnare di più, molto di più.