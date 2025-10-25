14 trofei giocando 4 partite: la particolare carriera di Scott Carson

Ex estremo difensore inglese ritiratosi da poco vanta una carriera da leggenda nonostante il poco minutaggio: Scott Carson, il terzo portiere più vincente di sempre!

Un ruolo chiave negli spogliatoio di Liverpool e Manchester City: Scott Carson ha vinto due Champions League beffando le italiane. Il Milan nel 2005 e l’Inter nel 2023, sempre a Istanbul. Alla veneranda età di 40 anni ha annunciato il suo ritiro dal calcio dopo una carriera che l’ha visto nei professionisti per oltre 20 anni.

“Dopo un incredibile viaggio tra i post, è ora di appendere i guanti al chiodo. Il calcio mi ha dato tutto: ricordi, amicizie e momenti che non dimenticherò mai. Grazie a ogni compagno di squadra, allenatore, tifoso e società che ha fatto parte della mia corsa. È stato un onore”: ha scritto sul proprio profilo Instagram.

Diversi i commenti degli ex compagni con cui ha diviso per anni lo spogliatoio: da Haaland a Gundogan passando per i vari Grealish, Fernandinho e l’interista Akanji che l’hanno voluto omaggiare a dovere. Senza dimenticare il ruolo da chioccia avuto durante la stagione del Triplete della squadra di Guardiola. La sua presenza al fianco di Ortega ed Ederson ha avuto un impatto enorme su tutto il reparto portieri!

Scott Carson: le vittorie con Manchester City e Liverpool

Sei stagioni con gli Sky Blues, dove ha vinto praticamente tutto: soltanto due presenze per il classe ’85 nativo di Whitehaven che, questa estate, ha lasciato i Citizens dopo la scadenza del contratto a parametro zero. 107 minuti collezionati vincendo 12 trofei nelle sei stagioni in cui ha vestito la maglia del Manchester City. Dal 2019 al 2025. Inoltre, Scott Carson vanta anche altre tre titoli conquistati con il Liverpool nella sua militanza tra il 2005 e il 2008, giocando lì soltanto nove partite.

Wishing you all the best in retirement, @SCarsonOfficial 🩵 pic.twitter.com/lFSeJIlW6P — Manchester City (@ManCity) October 23, 2025

La carriera di Scott Carson

Ha iniziato il suo percorso nel Settore Giovanile del Leeds United: Premier League e Championship in modo particolare dove ha difeso i pali di Charlton, Sheffield Wednesday, Aston Villa, West Bromwich, Wigan e Derby County. Da registrare anche una piccola parentesi in Turchia con il Bursaspor. Come svelano i dati Transfermarkt 522 partite in carriera, 661 gol subiti, 153 clean sheet per un totale di 46.878 minuti giocati. Qualche gettone anche con l’Inghilterra, con quattro partite a referto contro Svezia, Austria, Croazia e Ghana tra il 2005 e il 2012, ultima convocazione con la Nazionale dei Tre Leoni.