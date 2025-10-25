De Bruyne, dalla gioia del gol alle lacrime per l’infortunio in Napoli-Inter

Dalla gioia al dolore, Kevin De Bruyne prima segna il rigore del momentaneo 1-0 per il suo Napoli contro l’Inter poi accusa un problema muscolare che lo obbliga alla sostituzione immediata.

Napoli, De Bruyne ko: le condizioni

Pessime notizie in casa Napoli, Kevin De Bruyne ha riportato un grave infortunio alla coscia subito dopo aver calciato e segnato il rigore del vantaggio contro l’Inter. Il centrocampista è uscito in lacrime dal campo ed è stato immediatamente sostituito con Olivera. Spinazzola si è spostato più in alto. KDB ha fatto preoccupare tutti sin da subito. Il calciatore si è infatti fermato senza esultare dopo il rigore, toccandosi la parte posteriore della coscia destra. Il centrocampista del Napoli faceva fatica a camminare sostenuto dai sanitari del Napoli ed ha lasciato in lacrime il terreno di gioco con l’aiuto dei cart sanitari. Il centrocampista ha poi seguito il match dalla panchina, non lasciando così in solitaria la squadra nel match contro l’Inter. A fine match il calciatore ha salutato i tifosi in stampelle e con il ghiaccio sulla coscia.

Kevin De Bruyne est sorti sur blessure en larmes face à l’Inter après s’être blessé à l’ischio en inscrivant son penalty. 💔 pic.twitter.com/2dN02fVveN — Blue Moon (@FRBlueMoon) October 25, 2025

De Bruyne ko, il momento in casa Napoli

Tutti i compagni erano andati da lui inizialmente per esultare ma si sono resi immediatamente conto della gravità del problema. Quello per Kevin De Bruyne è l’ennesimo infortunio in questo periodo in casa Napoli. Gli azzurri hanno già out Lukaku, Lobotka, Rrahmani e Hojlund ieri è arrivato poi il responso per le condizioni di Meret con il portiere che dovrà stare out dai campi per almeno due mesi. Le prime sensazioni fanno pensare ad un problema per entità e lunghezza della distanza dai campi simile anche per il centrocampista. Una notizia che scuote quindi ulteriormente il mondo Napoli quella del ko del centrocampista belga. Le prossime ore e gli esami che il calciatore dovrà sostenere saranno determinanti per chiarire l’entità del problema e l’effettivo periodo nel quale il centrocampista dovrà restare out dai campi di gioco.