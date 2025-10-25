Ferrari, Leclerc si arrende: bandiera bianca, parole sconfortanti

Le parole di Charles Leclerc non promettono bene per il futuro immediato di Ferrari: il pilota di Monaco non cerca mezzi termini, ha sventolato il fazzoletto bianco della resa.

La stagione di Ferrari prende una brutta piega proprio nel momento in cui si iniziavano a vedere dei timidi segnali di ripresa, attesi per tutto l’anno. Il GP delle Americhe ad Austin ha dato ragione a Frederic Vasseur, Team Principal che più volte ha parlato di un duro lavoro dietro le quinte che darà preso i suoi frutti. In effetti, l’arrivo in tandem di Leclerc e Lewis Hamilton, terzo e quarto, è un segnale incoraggiante da prendere però con le pinze.

Certo quello che i tifosi vorrebbero veramente oltre al titolo ed ad una lotta più serrata per ottenerlo è una vittoria, una conditio sine qua non da raggiungere per forza per pensare anche solo di insidiare le grandi come Red Bull, Mercedes e McLaren. Per quest’anno però sembra non ci sia davvero niente da fare: in particolare, l’unico pilota che potrebbe riuscirci non sembra crederci davvero.

Proprio Leclerc che un paio di podi se li è portati a casa anche in una delle peggiori stagioni di Ferrari di recente memoria, in grado anche di lottare per il titolo nel 2022 contro Red Bull, non è riuscito a cogliere la vittoria nelle due occasioni in cui sarebbe stato forse possibile ossia Imola e Monaco, casa sua. E non si tratta solo di un limite strutturale dell’auto dato che il problema pare motivazionale.

Leclerc gela il Circus: “Impossibile una vittoria”

Più volte nel corso dell’anno Leclerc ha protestato definendo la SF-25 “inguidabile”, parlando direttamente di un’auto con cui non ha mai davvero trovato il feeling giusto. La monoposto di quest’anno non sembra l’auto con cui si può pensare ad una vittoria o con cui qualche gara fa si poteva sperare di fare una rimonta in stile Max Verstappen sia per il divario tecnico con le concorrenti, sia per la scarsa intesa tra pilota e vettura in pista.

Nella conferenza post gara ad Austin il pilota ha detto di voler credere in una vittoria prima della fine dell’anno ma che non pensa sia possibile: “Il weekend di Austin è stato perfetto. Però dobbiamo essere realistici riguardo alla nostra situazione e non credo che abbiamo la macchina giusta per farlo”, la frase che ha sconvolto i tifosi. Fino a prova contraria, ogni pilota ha questa chance dato che tutto può succedere, pure una serie di ritiri che issi un pilota meno quotato sul podio come è già accaduto in passato.

L’atleta di Monaco sembra un po’ scoraggiato e questa non è una cosa positiva. Se il realismo è importante, lo è anche credere nelle prestazioni della propria squadra. Specie quando i risultati hanno già iniziato ad arrivare.