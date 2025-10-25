Hanno rovinato Valentino Rossi: difficile riprendersi dopo questa

Potrebbe essere la bastonata finale a Valentino Rossi, arrivata per giunta dopo il suo ritiro. Non era davvero il caso che accadesse.

Come è stato il 2025 di Valentino Rossi? Per saperlo con certezza, dovremmo chiederlo al pilota di Tavullia ma possiamo farci comunque un’idea di come se la passi guardando alle sue principali attività che ha seguito dal ritiro nel 2021 in MotoGP. Gestore e titolare del team VR46, Rossi ha avuto qualche grattacapo quest’anno con Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio che non sempre sono andati d’amore e d’accordo, vedi l’ultima gara.

La carriera che ora percorre a bordo di auto a ruote coperte anziché motociclette potenziate prosegue bene mentre sicuramente, dal punto di vista personale è successo qualcosa di non molto piacevole. Infatti, il rivale di sempre di Rossi quest’anno lo ha raggiunto vincendo il nono titolo. Un evento a cui forse il Dottore non darà troppo peso ma che, considerando quanto è rimasto teso il loro rapporto, non gli farà nemmeno fare i salti di gioia.

Quando si sono incrociati per caso al Red Bull Ring, Rossi e Marc Marquez si sono addirittura ignoranti, senza nemmeno salutarsi per finta per le telecamere. Tra i due c’è ancora un astio fortissimo, anche se a parole nessuno dei due piloti dice molto a riguardo. Ecco perché l’ultimo prodotto lanciato niente poco di meno che dalla Dorna stessa potrebbe farlo infuriare.

Rossi fatto a pezzi in pochi minuti

In queste ore, la federazione che possiede i diritti della MotoGP ha lanciato un documentario, un breve lungometraggio di 26 minuti in cui si rivive – tramite video inediti e contenuti multimediali – la battaglia di Sepang del 2015, la famosa gara in cui a detta del Dottore Marquez fece di tutto per ostacolarlo e farlo penalizzare per non lasciargli vincere quello che sarebbe oggi il suo decimo titolo.

Il documentario che si chiama Sepang Clash: 10 years later però sembra prendere una piega un po’ diversa. Almeno da come è montato, sembra infatti che il prodotto miri a smentire un po’ questa versione di Rossi. Nel documentario Marquez viene dipinto come la vittima di un contatto scorretto, come se il Dottore non avesse effettivamente fatto i conti con un comportamento molto scorretto del rivale nel corso della gara.

Importanti sono per esempio gli estratti dei commenti dei membri del box di Rossi e del pilota stesso che ad un certo punto afferma pure: “Ho perso la concentrazione, volevo ammazzarlo“. Commento che tra l’altro, essendo uscito fuori in un momento di enorme adrenalina come succede spesso in questi casi, non andrebbe preso alla lettera.

Gli audio del team di Marquez d’altra parte non si sentono, anche se ad un certo punto udiamo chiaramente un insulto in spagnolo che preferiamo non ripetere. Del resto, se volete vedere il documentario per farvi un’idea, trovate tutto qui.