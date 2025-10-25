Infortunio Meret, l’annuncio del Napoli: ecco i tempi di recupero

Con un comunicato sul proprio sito internet il Napoli ha reso noto l’infortunio di Alex Meret. Il portiere azzurro dovrà restare a lungo fuori dai campi di gioco.

Il Napoli perde Alex Meret, il portiere azzurro si è infortunato nel corso dell’ultimo allenamento in vista della gara contro l’Inter e non salterà soltanto la sfida Scudetto contro i nerazzurri ma potrebbe stare out dai campi anche 2 mesi. Un infortunio grave quello del portiere che non potrà per diverso tempo prendere parte alle gare del Napoli. Alex Meret ha subito una frattura del secondo metatarso del piede destro. Un ko importante in una squadra che sta già facendo a meno di diverse colonne della rosa. Lukaku, out da inizio stagione, Lobotka, infortunatosi contro il Genoa, Rrahmani, out da settembre e Rasmus Hojlund non presente neanche contro l’Inter.

Napoli, il comunicato su Meret

Così il Napoli ha annunciato l’infortunio di Alex Meret: “Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro“. Un infortunio complicato e che potrebbe tenere out il portiere per circa 2 mesi. La speranza infatti degli azzurri è quella di recuperare il loro portiere, per la SuperCoppa Italiana del 18/12. Una situazione quella di Meret che lascia Antonio Conte con il solo Milinkovic Savic visto anche l’infortunio di Contini.

Meret, i precedenti infortuni

Alex Meret non è nuovo ad infortuni anche piuttosto lunghi. Nell’ultima stagione aveva saltato 7 gare totali, 5 per un infortunio all’adduttore. In quella precedente le gare erano state 9, 7 per un infortunio alla coscia. In carriera l’assenza più lunga è stata di 28 gare, 136 giorni nella stagione 18/19 con il Napoli per una frattura del braccio. La stagione precedente lo aveva visto saltare 69 giorni tra Udinese e Spal per un infortunio alla spalla. Nel periodo al Napoli, Meret ha accusato anche due volte la frattura della vertebra lombare nella stagione 21/22 che l’ha costretto a stare lontano dai campi 22 e 25 giorni.

Napoli, Hojlund ancora out

Lucca o Neres falso nove, queste le alternative in casa Napoli. Rasmus Hojlund non ha infatti recuperato dall’affaticamento muscolare accusato dopo la nazionale e che l’ha già tenuto out contro Torino e PSV. Due sconfitte per il Napoli. Un problema peggiora ulteriormente la situazione in casa azzurri che ora dovranno giocoforza dare ulteriore fiducia ad un Lucca in grande difficoltà. In alternativa Conte starebbe pensando a schierare David Neres come finto centravanti. Difficile infatti pensare ad un cambio modulo o all’inserimento dal primo minuto di Ambrosino che al posto di Lucca era entrato contro il Cagliari e contro il Torino nel finale di match.