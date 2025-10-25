Lautaro-Conte: lite furibonda con offesa e insulti dell’attaccante al tecnico che risponde

Termina 3-1 la sfida del Diego Armando Maradona tra Napoli e Inter. Nella ripresa si è verificato un violento scontro verbale tra Antonio Conte e Lautaro Martinez.

Il big match del Diego Armando Maradona ha visto l’Inter uscire sconfitta 3-1 contro il Napoli. Nella ripresa si è verificato uno scontro verbale tra Antonio Conte e Lautaro Martinez con l’allenatore degli azzurri che ha insultato l’attaccante dell’Inter. Dissapori vecchi di quando i due hanno lavorato insieme all’Inter. I due si erano già infatti scontrati pubblicamente il 12 maggio 2021 dopo che l’attaccante era stato sostituito. Poi tutto venne risolto in allenamento. Ora la lite nel secondo tempo del Maradona con Lautaro che accusa il tecnico e il secondo che risponde con un offesa.

Lo scontro verbale Lautaro-Conte

Il Napoli ha sconfitto 3-1 l’Inter nell’ottava giornata di Serie A. Al 61′ si è verificato un episodio particolare una lite tra Lautaro Martinez e Antonio Conte. Dopo un iniziale battibecco tra Dumfries e Conte, infatti, il capitano nerazzurro si è rivolto ad Antonio Conte dicendogli: “Parla, parla“. Con un gesto successivo, Lautaro Martinez accusa il tecnico di avere paura per poi accusarlo di essere un “cagon” traducibile con codardo. Antonio Conte risponde dicendo: “Ridi su sto c…“.

Il tecnico azzurro è stato successivamente ammonito dall’arbitro Mariani. Un violento scontro verbale quindi che poggia i suoi dissapori su uno scontro avvenuto tra i due il 12/05/2021 quando il calciatore reagì all’ennesima sostituzione della stagione e calciò una bottiglietta provocando Conte che rispose così: “I calci in faccia te li devi dare Lautaro, hai capito? I calci te li devi dare tu, hai capito? Fenomeno, fenomeno del c…o“. Il tutto si risolse poi nei giorni successivi in allenamento.

Le parole di Conte nel post match

Antonio Conte ha commentato così la lite con Lautaro Martinez: “Quando giochi questo tipo di gare possono accadere questi episodi. A me preme ricordare la mia esperienza all’Inter e alla vittoria dello scudetto dopo tanti anni di digiuno. Porto ottimi ricordi. Lautaro è un grandissimo giocatore, ma dal punti di visto umano non lo conosco. Gli faccio un imbocca al lupo“. Così sul rigore del vantaggio: “Per le altre squadre vanno i dirigenti a lamentarsi ai media, vedi Marotta mentre per il Napoli parlo io. Trovo le dichiarazioni di Marotta un po’ fuori luogo. Mi sono sempre difeso da solo e non voglio creare alibi ai calciatori. Meglio chiuderla qua e non dire altri“.

Napoli-Inter 3-1

Vince 3-1 il Napoli contro l’Inter e vola in vetta al campionato di Serie A. Gara che si sblocca al 33′. Contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo con l’arbitro Mariani che su suggerimento del assistente assegna il penalty. Infortunio per Mkhitaryan, entra Zielinski. Polemiche nerazzurre per l’entità del contatto. Dal dischetto si presenta De Bruyne che segna ma si fa male. Dentro Olivera per lui. Al 54′ raddoppia il Napoli con una grande conclusione di McTominay. Inter che la riapre 5 minuti dopo. Fallo di mano di Buongiorno, il VAR assegna il rigore. Al 66′ grande azione personale di Anguissa che sigla il 3-1 finale.